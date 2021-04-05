Выход нерезидентов из госбумаг РФ на этой неделе, скорее всего, продолжится - "Уралсиб"

Выход нерезидентов из госбумаг РФ на этой неделе, скорее всего, продолжится, говорится в комментарии аналитика "Уралсиба" Ирины Лебедевой.

"Основные мировые площадки в пятницу были закрыты, на российском рынке царило затишье, - напоминает эксперт. - В отсутствие нерезидентов активность на вторичном рынке была крайне низкой, изменения также оказались минимальными. Тем не менее рубль продолжил дешеветь, в пятницу он потерял 0,3% по отношению к доллару США. В целом же по итогам недели рынок ОФЗ вновь снизился, создать позитивный настрой у игроков не помогли даже наиболее успешные с начала года первичные аукционы прошлой недели, хотя рост доходности был сравнительно небольшим. По итогам пяти рабочих дней доходность индикативных выпусков ОФЗ сложилась следующим образом: двухлетних ОФЗ 26211 - 5,61% (плюс 2 б.п.), трехлетних ОФЗ 25084 - 5,95% (плюс 3 б.п.), пятилетних ОФЗ 26229 - 6,62% (плюс 3 б.п.), семилетних ОФЗ 26212 - 6,96% (плюс 8 б.п.), десятилетнего бенчмарка ОФЗ 26228 - 7,08% (плюс 9 б.п.)".

Доходности на дальнем конце суверенной кривой в данное время составляют 7,23-7,24%. Аналитик корпорации не исключает новой волны снижения котировок ОФЗ в начале этой недели. Новостной фон остается в общем негативным для рублевого долга; скорее всего, выход нерезидентов из госбумаг продолжится, что отрицательно скажется на курсе рубля, полагает Лебедева.

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