.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Префы" Сургутнефтегаза - ставка на высокие дивиденды - BCS Express
.
05 апреля 2021 года 12:18
"Префы" Сургутнефтегаза - ставка на высокие дивиденды - BCS Express
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны инвесторам как ставка на высокие дивиденды, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарёв. Отчет "Сургутнефтегаза" вышел в целом в рамках ожиданий, констатирует аналитик инвесткомпании. Несмотря на падение цен на нефть и сокращение выручки, компания получила крупную прибыль по итогам 2020 года. Итоговый финансовый результат был поддержан крупными позитивными переоценками валютных депозитов компании, около 80% прибыли сформировано за счет курсовых колебаний, отмечает Пучкарёв. "Согласно уставу, на дивиденды по привилегированным акциям направляется 10% от чистой прибыли по РСБУ, разделенной на количество акций, составляющих 25% от уставного капитала, то есть 7,09%. Исходя из этого дивиденды на "преф" по итогам 2020 года могут составить 6,72 руб. на бумагу. Дивидендная доходность по цене закрытия торгов пятницы - 15,6%", - указывает аналитик BCS Express. "Фактор высокой дивдоходности, возможность выплаты крупных дивидендов по итогам 2021 года, а также "защитный" профиль компании от роста геополитических рисков и слабости рубля позволяют ожидать позитивной динамики бумаг на горизонте ближайших пар лет. В то же время о существенном потенциале роста говорить трудно - бумаги интересны скорее как ставка на крупные дивиденды", - пишет Пучкарёв. Эксперт также обращает внимание, что по обыкновенным акциям конкретные уровни дивидендов не регламентированы. В последние годы по бумагам выплачивается 0,6-0,65 руб. на акцию. Объективных причин для изменения ситуации по итогам 2020 года, по его мнению, не появилось. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
05 апреля 2021 года 11:56
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 76,0-77,3 руб./$1, а по паре евро/рубль - 89,5-91,0 руб./EUR, отмечается в комментарии Росбанка. "Неделя не обещает быстрого возврата ниже 76,0 в паре доллар/рубль, - полагают аналитики банка. - На фоне того, что западные площадки... читать дальше
.05 апреля 2021 года 11:35
"Уралсиб" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Сургутнефтегаза и "держать " - для обыкновенных акций компании, говорится в комментарии аналитика корпорации Алексея Кокина. "Сургутнефтегаз" в пятницу опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2020г по РСБУ. "По нашим расчетам на основе... читать дальше
.05 апреля 2021 года 11:34
Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается на фоне проседающей нефти, при этом откат сдерживается позитивными сигналами с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи опустился в район 3520 пунктов, в лидерах снижения выступают бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" на новостях о дивидендах. читать дальше
.05 апреля 2021 года 11:19
Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $63 за баррель в понедельник, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "После длительных выходных инвесторы будут переоценивать перспективы восстановления спроса на нефть с учетом решения ОПЕК+ возвращать добычу на рынок. Мы продолжаем быть... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:57
Акции Tesla могут ещё вырасти в этом году, если предложения Байдена по строительству зарядных станций для электромобилей будут приняты, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Продажи компании Tesla Inc. в 1К2021 (185 тыс., +110% г/г) оказались существенно лучше ожиданий (170 тыс.). Сильные... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:43
Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Прогнозируем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе. На данном... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:31
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта дешевела к доллару и евро за счет низкой активности... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:20
на на нефть марки Brent может снизиться к уровню $63 за баррель в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Также аналитики инвестбанка отмечают, что активность на рынке российских рублевых госбумаг в понедельник, скорее всего, останется ниже средней из-за длинных выходных в... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Нефтяные фьючерсы в минувшую пятницу не... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:01
Аналитики Sber CIB обращают внимание, что на текущей неделе представят свои финансовые результаты две компании - Сбербанк (за первый квартал по РСБУ) и АФК "Система" (за 2020 год по МСФО). Неделя начнется с праздничного дня в Европе из-за Пасхи. В центре внимания инвесторов будет протокол... читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:53
Аналитики "Атона" прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник - ожидаемое снижение составит 0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое... читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:45
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовой сессии в России в первый рабочий день недели. В дальнейшем возможна консолидация в связи с отсутствием торгов на основных европейских рынках. читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:42
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3550-3570 пунктов, предполагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3550-3570 пунктов.... читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:40
Москва. 5 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают эксперты. читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:32
Индекс Мосбиржи поднимется к уровню 3560 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "Ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на старте торгов в понедельник, что позволит индексу Мосбиржи подняться выше 3560... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.