"Уралсиб" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Сургутнефтегаза и "держать " - для обыкновенных акций компании, говорится в комментарии аналитика корпорации Алексея Кокина.

"Сургутнефтегаз" в пятницу опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2020г по РСБУ. "По нашим расчетам на основе отчетности, выручка за 4К2020 за вычетом акцизов и пошлин снизилась на 27% год к году и выросла на 9,9% квартал к кварталу до 298 млрд руб. (3,91 млрд долл.). Прибыль от продаж (операционная прибыль) снизилась на 19% и выросла на 18% соответственно до 67 млрд руб. (0,87 млрд долл.). Компания получила чистый убыток на 174 млрд руб. (2,3 млрд долл.) по сравнению с убытком в 10 млрд руб. за 4К2019 и прибылью 467 млрд руб. в 3К2020", - пишет Кокин.

Исходя из чистой прибыли по РСБУ в размере 730 млрд руб. (10,1 млрд долл.) за 2020г, эксперт "Уралсиба" оценивает дивиденды на привилегированные акции за прошедший год в 6,72 руб./акция, что соответствует доходности 15,8% по цене закрытия в прошлый четверг.

"Это практически совпадает с нашей оценкой от 28 января: мы полагали, что чистая прибыль за 2020г составит 728 млрд руб., а дивиденды за год - около 6,7 руб./акция. С учетом ослабления рубля к доллару и евро с начала 2021г привилегированные акции компании могут продолжить играть роль защитного инструмента, особенно с учетом стабильно высокой денежной позиции, не сократившейся по итогам кризисного 2020г. Мы рекомендуем "держать" обыкновенные и "покупать" привилегированные акции компании", - резюмирует аналитик корпорации.

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