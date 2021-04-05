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05 апреля 2021 года 11:35
"Уралсиб" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Сургутнефтегаза
"Уралсиб" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Сургутнефтегаза и "держать " - для обыкновенных акций компании, говорится в комментарии аналитика корпорации Алексея Кокина. "Сургутнефтегаз" в пятницу опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2020г по РСБУ. "По нашим расчетам на основе отчетности, выручка за 4К2020 за вычетом акцизов и пошлин снизилась на 27% год к году и выросла на 9,9% квартал к кварталу до 298 млрд руб. (3,91 млрд долл.). Прибыль от продаж (операционная прибыль) снизилась на 19% и выросла на 18% соответственно до 67 млрд руб. (0,87 млрд долл.). Компания получила чистый убыток на 174 млрд руб. (2,3 млрд долл.) по сравнению с убытком в 10 млрд руб. за 4К2019 и прибылью 467 млрд руб. в 3К2020", - пишет Кокин. Исходя из чистой прибыли по РСБУ в размере 730 млрд руб. (10,1 млрд долл.) за 2020г, эксперт "Уралсиба" оценивает дивиденды на привилегированные акции за прошедший год в 6,72 руб./акция, что соответствует доходности 15,8% по цене закрытия в прошлый четверг. "Это практически совпадает с нашей оценкой от 28 января: мы полагали, что чистая прибыль за 2020г составит 728 млрд руб., а дивиденды за год - около 6,7 руб./акция. С учетом ослабления рубля к доллару и евро с начала 2021г привилегированные акции компании могут продолжить играть роль защитного инструмента, особенно с учетом стабильно высокой денежной позиции, не сократившейся по итогам кризисного 2020г. Мы рекомендуем "держать" обыкновенные и "покупать" привилегированные акции компании", - резюмирует аналитик корпорации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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