Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, лидирует в откате ПИК на новостях о дивидендах

Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается на фоне проседающей нефти, при этом откат сдерживается позитивными сигналами с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи опустился в район 3520 пунктов, в лидерах снижения выступают бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" на новостях о дивидендах.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3522,68 пункта (-1%), индекс РТС - 1448,23 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 76,61 рубля (+0,06 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,718% годовых (+2,3%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,2%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Московской биржи" (+0,1%).

Совет директоров "Норникеля" 9 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по результатам 2020 года и другие вопросы подготовки годового собрания акционеров, говорится в сообщении компании.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник слабо негативный. Нефть дешевеет, азиатские рынки растут, но большинство площадок остается закрытыми. Сильные данные по рынку труда в США напоминают о том, что ФРС может столкнуться с необходимостью пересмотра текущей денежной политики в обозримом будущем.

Нефть в конце прошлой недели выросла на фоне оптимистичных заявлений ОПЕК+ по поводу восстановления спроса. Однако оптимизм этот носит сдержанный характер. На рынке также говорят о сокращении потенциала роста котировок из-за влияния США на Саудовскую Аравию. Перед заседанием ОПЕК+ состоялась беседа министров энергетики США и Саудовской Аравии, в которой американская сторона настаивала на обеспечении более комфортных условий восстановления глобальной экономики. Кроме того, на текущей неделе состоятся неофициальные переговоры представителей Вашингтона и Тегерана по поводу режима санкций, которые были возобновлены при администрации Дональда Трампа. Впрочем, Иран отвергает какие-либо предложения о постепенном снятии возобновленных санкций в обмен на свои очередные шаги по сокращению потенциала разработки ядерного оружия. Соответственно, смягчение санкционного режима может состояться в неопределенном далеком будущем, полагает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, американские фьючерсы отыгрывают ростом очень хорошую статистику по рынку труда США. Но не исключено, что через какое-то время она будет трактоваться как увеличение вероятности, что ФРС США начнет ужесточать денежно-кредитную политику ранее ожидаемых сроков из-за быстрого восстановления экономики.

На этой неделе ожидается выход отчетности Сбербанка за март - все говорит о том, что она будет сильной. Поэтому не исключено, что в преддверии данного события спекулянты попробуют разогнать бумагу, отправив ее вновь к историческим максимумам.

Нефть проседает на фоне статистики по росту буровой активности в США. Обычно этот драйвер перестает действовать на рынок к окончанию первой половины дня. Однако видимых причин для роста нефти нет. На дневном графике нефти Brent прорисовывается сопротивление в районе $65 за баррель. Поэтому нельзя исключить, что вновь чуть хуже рынка будут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", где идет относительно затяжная, но не глубокая коррекция.

По-прежнему позитивно выглядят акции черных металлургов, которые можно аккуратно докупать на просадках. Доллар завершил прошлую неделю выше важного сопротивления 76 руб./$1, а в понедельник продолжает рост. В последние дни все говорят о росте напряженности на Донбассе. Если Украина развяжет там новую войну, то "виновата" в этом опять окажется России со всеми вытекающими санкционными рисками. Техническая перекупленность по паре доллар-рубль сейчас снята, и при малейшем негативе она ускоренным образом двинется к следующей цели - 78 руб./$1, считает Антонов.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), главным событием для рынка нефти стало заседание ОПЕК+ - альянс принял решение постепенно наращивать добычу в мае и июне, при этом Саудовская Аравия заявила о постепенной отмене добровольного сокращения добычи, в связи с чем планируется ее увеличение на 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Также ОПЕК+ понизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году - с 5,89 млн до 5,6 млн б/с. Такое снижение прогноза обусловлено, в первую очередь, ухудшением эпидемиологической ситуации, в особенности в Европе. Помимо роста заболеваемости вводится все больше ограничений. Данные Baker Hughes продолжают показывать рост числа активных буровых установок в США, что также не внушает позитива относительно перспектив предложения нефти. Дальнейший негатив со стороны спроса вкупе с ростом предложения окажет давление на цены, и фьючерсы Brent могут возвратиться в район $60 за баррель, полагают эксперты банка.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжают следить за динамикой инфляционных ожиданий в США и доходностями американских казначейских облигаций. Новый план президента Байдена не дал поводов для ухудшения ожиданий - инвестиции в размере $2,25 трлн рассчитаны на 8 лет, что приведет к постепенному притоку дополнительных средств в экономику и не окажет существенного влияния на инфляцию. В результате он не будет способствовать более раннему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Подобные оценки в конце прошедшей недели способствовали отступлению доходностей американских облигаций от максимальных значений, показывая снижение опасений инвесторов.

Также рынки продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. Опасения продолжает вызывать ситуация в Европе, где в связи с началом третьей волны пандемии правительства ведущих стран вынуждены вводить дополнительные карантинные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Так, на прошедшей неделе на подобный шаг вынуждены были пойти правительства Франции и Италии. Рост темпов заболеваемости в Европе проходит на фоне слабой динамики вакцинации в регионе, что не добавляет рынкам оптимизма. В результате инвесторы пересматривают в сторону уменьшения свои ожидания по темпам восстановления экономики европейских стран и, соответственно, мировой, что оказывает давление на товарные и фондовые рынки. При этом инвесторы позитивно оценивают активизацию процесса вакцинации в Штатах, что способствует росту интереса инвесторов к рисковым активам.

Утром в понедельник настроения на мировых рынках противоречивые. В Азии, в отсутствие торгов в Китае, основные площадки показали рост, за исключением просевшей Индии на фоне новых максимумов в темпах заболеваемости коронавирусом. Ближе к концу торгов в понедельник возможна активизация игроков на фоне возвращения американских инвесторов после длинных выходных, считает Зварич.

В США в пятницу биржи акций были закрыты. В Азии в понедельник вырос японский Nikkei 225 (+0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до максимальных с января 2020 года 48,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Предварительно сообщалось о росте показателя до 46,5 пункта.

Мартовское значение сводного PMI Японии было пересмотрено до 49,9 пункта с 48,3 пункта. Это также максимум с января 2020 года. В феврале показатель составлял 48,2 пункта.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками, Гонконга и материкового Китая также закрыты (Фестиваль Цин Мин).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются после длинных выходных - в пятницу нефтяные площадки были закрыты по случаю пасхальных праздников; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня закрытия торгов четверга. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,08 за баррель (-1,2% и +3,4% в четверг), майская цена WTI - $60,74 за баррель (-1,2% и +3,9% в четверг).

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-2,6%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,5%, до 895,5 рубля), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-1,6%).

Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" рекомендует выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 22,51 рубля на акцию на общую сумму почти 14,9 млрд рублей, сообщила компания. Еще 22,92 рубля на акцию компания может выплатить по итогам I квартала текущего года - на 15,1 млрд рублей. Вместе с финальными дивидендами за 2020 год это составит около 30 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (и финальных за 2020 год, и за I квартал текущего года), рекомендовано установить 17 мая.

Выросли акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+11,9%), "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+1,3%).

Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID)) (+0,2%, до 724,7 рубля) рекомендовал акционерам распределить всю чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 4,935 млрд рублей на выплату дивидендов. Также совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 1,896 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Таким образом, общие выплаты за 2020 год могут составить 6,831 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выплаты на акцию могут составить 38 рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,64 млрд рублей (из них 2,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,29 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,14 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").

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