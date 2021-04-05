Вероятно снижение котировок нефти к $63/барр. в понедельник - ПСБ

Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $63 за баррель в понедельник, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"После длительных выходных инвесторы будут переоценивать перспективы восстановления спроса на нефть с учетом решения ОПЕК+ возвращать добычу на рынок. Мы продолжаем быть настроенными в этом отношении скептически, полагая, что предпосылок для ускоренного роста мировой экономики, а значит, и спроса на энергоносители в условиях повторных локдаунов и буксующих темпов вакцинации нет. Ждем в понедельник снижения котировок нефти марки Brent к уровню $63 за баррель", - пишут аналитики ПСБ.

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