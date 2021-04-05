Идея дня: акции Tesla могут ещё вырасти в этом году - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Tesla могут ещё вырасти в этом году, если предложения Байдена по строительству зарядных станций для электромобилей будут приняты, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Продажи компании Tesla Inc. в 1К2021 (185 тыс., +110% г/г) оказались существенно лучше ожиданий (170 тыс.). Сильные результаты стабилизируют консенсус-прогноз на 2021 год, который снижался последние 4 месяца из-за опасений усиления конкуренции и дефицита полупроводников. Если предложения Байдена по строительству зарядных станций для электромобилей будут приняты, акции Tesla могут ещё вырасти в этом году", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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