Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% на текущей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Прогнозируем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе. На данном уровне гособлигации интересны для крупных локальных игроков, которые способны абсорбировать продажи со стороны нерезидентов на вторичном рынке и продажи нового госдолга Минфином. Напомним, на прошлой неделе за счет спроса госбанков Минфин смог продать классические ОФЗ на 355 млрд руб." - пишет эксперт.

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