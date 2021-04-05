Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта дешевела к доллару и евро за счет низкой активности торгов на большинстве мировых площадок. 2 апреля биржи в США, Европе и некоторых странах Азии были закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы. Торги нефтью также не проводились, поэтому котировки остались на уровнях четверга - стоимость "черного золота" выросла на информации о постепенном увеличении добычи странами ОПЕК+ в мае-июле 2021 года, что рынок признал фактом перспектив увеличения спроса. В общей сложности, в течение квартала общий объем производства нефти странами альянса вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия также отменяет добровольное сокращение на 1 млн баррелей нефти в день", - отмечает Тузов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в четверг выросла на 3,4% и составила $64,86 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 3,9% и составила $61,45 за баррель, констатирует эксперт "Универ-Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.