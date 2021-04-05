Цена нефти может снизиться до $63/барр. в понедельник - Sber CIB

Цена на нефть марки Brent может снизиться к уровню $63 за баррель в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Также аналитики инвестбанка отмечают, что активность на рынке российских рублевых госбумаг в понедельник, скорее всего, останется ниже средней из-за длинных выходных в Европе. Минфин объявит во вторник параметры аукционов ОФЗ, и перед этим доходности бумаг могут немного повыситься на фоне роста доходности казначейских облигаций США, а также усиления геополитических рисков.

Вероятно продолжение укрепления доллара на глобальном рынке в понедельник на фоне сильных данных по рынку труда в США, но рубль может восстановиться до 76 руб./$1 после избыточного ослабления, предполагают эксперты Sber CIB. Геополитический фон на выходных был относительно спокойным, а спрос на рискованные активы должен быть высоким. В центре внимания инвесторов будет индекс деловой активности для сферы услуг США.

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