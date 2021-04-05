Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Нефтяные фьючерсы в минувшую пятницу не котировались, а торги четверга они завершили заметным ростом вопреки решению стран ОПЕК+ ослабить свои ограничения по добыче, начиная с мая. Поддержкой нефтяным ценам выступили надежды на восстановление спроса после проведения массовых вакцинаций, в случае возможного запуска новых мер поддержки экономики США, а также с учетом того, что активность промышленного сектора еврозоны продолжила восстановление в марте, несмотря на третью волну коронавируса и введенные рядом стран ЕС локдауны. Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-91,5 руб./EUR1", - отмечает Тимошенко.

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