Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание, что на текущей неделе представят свои финансовые результаты две компании - Сбербанк (за первый квартал по РСБУ) и АФК "Система" (за 2020 год по МСФО). Неделя начнется с праздничного дня в Европе из-за Пасхи. В центре внимания инвесторов будет протокол мартовского заседания ФРС США, который выйдет в среду.

5 апреля:

- Пасха в европейских странах;

- Минфин РФ объявит план по покупке валюты на апрель;

- PMI в сфере услуг США за март;

- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародует планы по восстановлению международного авиасообщения.

6 апреля:

- Инфляция в России за март;

- Выступление первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой на панельной дискуссии в ходе весенней сессии МВФ;

- МВФ выпустит обновленный World Economic Outlook;

- PMI в сфере услуг Китая за март.

7 апреля:

- Сбербанк опубликует отчётность за три месяца по РСБУ;

- TCS Group проведет день стратегии для аналитиков и инвесторов;

- Недельная инфляция в России;

- Протокол мартовского заседания ФРС США;

- PMI в сфере услуг еврозоны за март.

8 апреля:

- АФК "Система" опубликует отчётность за 2020 год по МСФО;

- Протокол мартовского заседания ЕЦБ;

- Глава ФРС США Джером Пауэлл выступит на панельной дискуссии МВФ по глобальной экономике.

9 апреля:

- Оценка платежного баланса России за первый квартал и торговый баланс за февраль;

- Индекс цен производителей в США за март;

- Инфляция и индекс цен производителей в Китае за март.

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