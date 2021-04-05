Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают эксперты.

В пятницу, 2 апреля, торги на фондовых биржах большинства стран Европы и США, а также на нефтяных площадках не проводились в связи с праздничным днем (Страстная пятница). В понедельник биржи Великобритании, Германии, Франции, Гонконга, материкового Китая и Австралии также закрыты в связи с праздниками.

При этом фондовые индексы Японии и Южной Кореи повышаются в ходе торгов 5 апреля. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,72%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до максимальных с января 2020 года 48,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Предварительно сообщалось о росте показателя до 46,5 пункта. Мартовское значение сводного PMI Японии было пересмотрено до 49,9 пункта с 48,3 пункта. Это также максимум с января 2020 года. В феврале показатель составлял 48,2 пункта. Южнокорейский индикатор Kospi к 08:11 МСК прибавил 0,12%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются в понедельник после долгого уикенда - в пятницу рынки были закрыты по случаю пасхальных праздников. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $63,9 за баррель, что на 1,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 3,4% - до $64,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $60,57 за баррель, что на 1,43% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на 3,9% - до $61,45 за баррель.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости. Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась почти на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,427 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,002 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 апреля вырос всего на 0,015% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 719,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+0,8%), "АФК Система-1Р-13" (+0,63%) и "МТС-001P-17" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-002P-03" (-0,6%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,49%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Легенда" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций на 4 млрд рублей серии 001P-04 на уровне 9,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,33% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 13-го купона, 20% в дату выплаты 14-го купона и по 15% номинала в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов. Сбор заявок на облигации прошел с 12:00 МСК 22 марта до 15:00 МСК 2 апреля. Предварительная дата начала техразмещения - 6 апреля. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 001P. Компания в июне 2018 года зарегистрировала на "Московской бирже" программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило цену доразмещения дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-П04 на уровне 100% от номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Техразмещение запланировано на 6 апреля. Объем допвыпуска пока не раскрывается. Основной выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1 млрд рублей компания разместила в феврале текущего года. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 6,2% годовых. Дата погашения выпуска - 5 февраля 2024 года. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 25% от номинала в дату выплаты 12-го купона. Купоны квартальные.

Ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов Альфа-банка серии 002Р-11 - 6,6-6,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне - 6,71-6,92% годовых. Объем выпуска будет определен по итогу сбора заявок. Сбор заявок начнется в 11:00 9 апреля и продолжится до 16:00 14 апреля. Техразмещение запланировано на 16 апреля.

АО "Полипласт" установило ставку 9-12-го купона облигаций серии П01-БО-01 в размере 9,5% годовых. Размещение 6-летних бумаг объемом 900 млн рублей прошло в апреле 2017 года по ставке 14,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.