Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник в диапазоне 3550-3570п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3550-3570 пунктов, предполагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3550-3570 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует тот факт, что ключевые рынки акций в Европе в понедельник будут закрыты", - отмечает Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций за океаном, полагает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать одновременная вечерняя публикация мартовского значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM и февральской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (17:00 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.