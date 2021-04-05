Индекс Мосбиржи поднимется к 3560 пунктам в начале торгов в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи поднимется к уровню 3560 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на старте торгов в понедельник, что позволит индексу Мосбиржи подняться выше 3560 пунктов. При этом в дальнейшем рынок перейдет в боковое движение на фоне отсутствия торгов на европейских площадках. Ближе к концу сессии на нашем рынке наметится активизация игроков, чему способствует возвращение американских инвесторов после длинных выходных. При этом индекс Мосбиржи во второй половине дня попытается сделать еще один шаг в сторону исторических максимумов, установленных в середине марта в районе 3600 пунктов", - прогнозирует Зварич.

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