Утренние прогнозы: рост в начале торговой сессии

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовой сессии в России в первый рабочий день недели. В дальнейшем возможна консолидация в связи с отсутствием торгов на основных европейских рынках.

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Неделя может начаться с роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3550-3600 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): " Вероятно позитивное начало фондовых торгов на российском рынке в понедельник на фоне утреннего роста американских фьючерсов".

BCS Express (Игорь Галктионов): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет вблизи уровня 3560 пунктов. Техническая картина по индексу Мосбиржи остается благоприятной для дальнейшего роста. Говорить о перекупленности не приходится, как и об окончании восходящего тренда. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Ближайшей зоной поддержки выступает коридор 3510-3520 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3550-3570 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует тот факт, что ключевые рынки акций в Европе в понедельник будут закрыты".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на старте торгов в понедельник, что позволит индексу Мосбиржи подняться выше 3560 пунктов. При этом в дальнейшем рынок перейдет в боковое движение на фоне отсутствия торгов на европейских площадках. Ближе к концу сессии на нашем рынке наметится активизация игроков, чему способствует возвращение американских инвесторов после длинных выходных. При этом индекс Мосбиржи во второй половине дня попытается сделать еще один шаг в сторону исторических максимумов, установленных в середине марта в районе 3600 пунктов".