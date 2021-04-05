05 апреля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рост в начале торговой сессии
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовой сессии в России в первый рабочий день недели. В дальнейшем возможна консолидация в связи с отсутствием торгов на основных европейских рынках.
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Неделя может начаться с роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3550-3600 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): " Вероятно позитивное начало фондовых торгов на российском рынке в понедельник на фоне утреннего роста американских фьючерсов".
BCS Express (Игорь Галктионов): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет вблизи уровня 3560 пунктов. Техническая картина по индексу Мосбиржи остается благоприятной для дальнейшего роста. Говорить о перекупленности не приходится, как и об окончании восходящего тренда. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Ближайшей зоной поддержки выступает коридор 3510-3520 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3550-3570 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует тот факт, что ключевые рынки акций в Европе в понедельник будут закрыты".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на старте торгов в понедельник, что позволит индексу Мосбиржи подняться выше 3560 пунктов. При этом в дальнейшем рынок перейдет в боковое движение на фоне отсутствия торгов на европейских площадках. Ближе к концу сессии на нашем рынке наметится активизация игроков, чему способствует возвращение американских инвесторов после длинных выходных. При этом индекс Мосбиржи во второй половине дня попытается сделать еще один шаг в сторону исторических максимумов, установленных в середине марта в районе 3600 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 апреля 2021 года 12:18
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны инвесторам как ставка на высокие дивиденды, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарёв.
Отчет "Сургутнефтегаза" вышел в целом в рамках ожиданий, констатирует аналитик инвесткомпании. Несмотря на падение цен на нефть и сокращение выручки,... читать дальше
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05 апреля 2021 года 11:56
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 76,0-77,3 руб./$1, а по паре евро/рубль - 89,5-91,0 руб./EUR, отмечается в комментарии Росбанка.
"Неделя не обещает быстрого возврата ниже 76,0 в паре доллар/рубль, - полагают аналитики банка. - На фоне того, что западные площадки... читать дальше
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05 апреля 2021 года 11:35
"Уралсиб" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Сургутнефтегаза и "держать " - для обыкновенных акций компании, говорится в комментарии аналитика корпорации Алексея Кокина.
"Сургутнефтегаз" в пятницу опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2020г по РСБУ. "По нашим расчетам на основе... читать дальше
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05 апреля 2021 года 11:34
Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается на фоне проседающей нефти, при этом откат сдерживается позитивными сигналами с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи опустился в район 3520 пунктов, в лидерах снижения выступают бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" на новостях о дивидендах. читать дальше
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05 апреля 2021 года 11:19
Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $63 за баррель в понедельник, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
"После длительных выходных инвесторы будут переоценивать перспективы восстановления спроса на нефть с учетом решения ОПЕК+ возвращать добычу на рынок. Мы продолжаем быть... читать дальше
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05 апреля 2021 года 10:57
Акции Tesla могут ещё вырасти в этом году, если предложения Байдена по строительству зарядных станций для электромобилей будут приняты, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Продажи компании Tesla Inc. в 1К2021 (185 тыс., +110% г/г) оказались существенно лучше ожиданий (170 тыс.). Сильные... читать дальше
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05 апреля 2021 года 10:43
Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.
"Прогнозируем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе. На данном... читать дальше
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05 апреля 2021 года 10:31
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта дешевела к доллару и евро за счет низкой активности... читать дальше
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05 апреля 2021 года 10:20
на на нефть марки Brent может снизиться к уровню $63 за баррель в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Также аналитики инвестбанка отмечают, что активность на рынке российских рублевых госбумаг в понедельник, скорее всего, останется ниже средней из-за длинных выходных в... читать дальше
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05 апреля 2021 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
"Нефтяные фьючерсы в минувшую пятницу не... читать дальше
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05 апреля 2021 года 10:01
Аналитики Sber CIB обращают внимание, что на текущей неделе представят свои финансовые результаты две компании - Сбербанк (за первый квартал по РСБУ) и АФК "Система" (за 2020 год по МСФО). Неделя начнется с праздничного дня в Европе из-за Пасхи. В центре внимания инвесторов будет протокол... читать дальше
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05 апреля 2021 года 09:53
Аналитики "Атона" прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник - ожидаемое снижение составит 0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое... читать дальше
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05 апреля 2021 года 09:42
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3550-3570 пунктов, предполагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3550-3570 пунктов.... читать дальше
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05 апреля 2021 года 09:40
Москва. 5 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают эксперты. читать дальше
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05 апреля 2021 года 09:32
Индекс Мосбиржи поднимется к уровню 3560 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.
"Ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на старте торгов в понедельник, что позволит индексу Мосбиржи подняться выше 3560... читать дальше
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