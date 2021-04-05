Вероятно позитивное начало фондовых торгов на рынке РФ в понедельник - "Алор Брокер"

Вероятно позитивное начало фондовых торгов на российском рынке в понедельник на фоне утреннего роста американских фьючерсов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"На этой неделе ждем отчетности Сбербанка за март. Все говорит о том, что она будет сильной. Поэтому не исключено, что в преддверии данного события спекулянты попробуют "разогнать" котировки бумаги, отправив их вновь к историческим максимумам", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Нельзя исключить, по мнению эксперта", что вновь чуть хуже рынка будут торговаться акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", где идет относительно затяжная, но не глубокая коррекция.

Хуже рынка в пятницу были акции "Московской биржи", где прошла коррекция по факту публикации оборотов торгов за март, констатирует Антонов. Цена бумаги находится недалеко от исторических максимумов, но взгляд на нее сейчас нейтральный из-за ожиданий сокращения притока средств внутренних инвесторов в результате повышения доходностей малорисковых инструментов, указывает аналитик "Алор Брокер".

Эксперт также отмечает, что по-прежнему позитивно смотрит на акции черных металлургов - их можно аккуратно докупать на просадках.

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