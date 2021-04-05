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05 апреля 2021 года 09:22
Вероятно позитивное начало фондовых торгов на рынке РФ в понедельник - "Алор Брокер"
Вероятно позитивное начало фондовых торгов на российском рынке в понедельник на фоне утреннего роста американских фьючерсов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "На этой неделе ждем отчетности Сбербанка за март. Все говорит о том, что она будет сильной. Поэтому не исключено, что в преддверии данного события спекулянты попробуют "разогнать" котировки бумаги, отправив их вновь к историческим максимумам", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Нельзя исключить, по мнению эксперта", что вновь чуть хуже рынка будут торговаться акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", где идет относительно затяжная, но не глубокая коррекция. Хуже рынка в пятницу были акции "Московской биржи", где прошла коррекция по факту публикации оборотов торгов за март, констатирует Антонов. Цена бумаги находится недалеко от исторических максимумов, но взгляд на нее сейчас нейтральный из-за ожиданий сокращения притока средств внутренних инвесторов в результате повышения доходностей малорисковых инструментов, указывает аналитик "Алор Брокер". Эксперт также отмечает, что по-прежнему позитивно смотрит на акции черных металлургов - их можно аккуратно докупать на просадках. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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05 апреля 2021 года 12:18
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны инвесторам как ставка на высокие дивиденды, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарёв. Отчет "Сургутнефтегаза" вышел в целом в рамках ожиданий, констатирует аналитик инвесткомпании. Несмотря на падение цен на нефть и сокращение выручки,... читать дальше
.05 апреля 2021 года 11:56
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.05 апреля 2021 года 11:35
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.05 апреля 2021 года 11:34
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.05 апреля 2021 года 10:43
Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Прогнозируем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых на текущей неделе. На данном... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:31
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта дешевела к доллару и евро за счет низкой активности... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:20
на на нефть марки Brent может снизиться к уровню $63 за баррель в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Также аналитики инвестбанка отмечают, что активность на рынке российских рублевых госбумаг в понедельник, скорее всего, останется ниже средней из-за длинных выходных в... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,0-77,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Нефтяные фьючерсы в минувшую пятницу не... читать дальше
.05 апреля 2021 года 10:01
Аналитики Sber CIB обращают внимание, что на текущей неделе представят свои финансовые результаты две компании - Сбербанк (за первый квартал по РСБУ) и АФК "Система" (за 2020 год по МСФО). Неделя начнется с праздничного дня в Европе из-за Пасхи. В центре внимания инвесторов будет протокол... читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:53
Аналитики "Атона" прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник - ожидаемое снижение составит 0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое... читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:45
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовой сессии в России в первый рабочий день недели. В дальнейшем возможна консолидация в связи с отсутствием торгов на основных европейских рынках. читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:42
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3550-3570 пунктов, предполагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3550-3570 пунктов.... читать дальше
.05 апреля 2021 года 09:40
Москва. 5 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают эксперты. читать дальше
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