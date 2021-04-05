Открытие торгов индекса Мосбиржи пройдет вблизи 3560п в понедельник - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет вблизи уровня 3560 пунктов, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи остается благоприятной для дальнейшего роста. Говорить о перекупленности не приходится, как и об окончании восходящего тренда. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Ближайшей зоной поддержки выступает коридор 3510-3520 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании.

Галактионов напоминает, что в понедельник выходной в странах Европы, а также в Китае, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии.

Сбербанк в среду опубликует отчет РСБУ за март 2021 года. Ожидается сохранение позитивной динамики кредитования за счет низких ставок, при этом эффект роста ключевой ставки может негативно отразиться на результатах уже в следующем месячном отчете, отмечает эксперт BCS Express.

Финансовые результаты МСФО за 2020 год в четверг опубликует АФК "Система". Наибольший интерес представляют результаты непубличных "дочек" холдинга, а также планы по дальнейшей монетизации и инвестициям, полагает Галактионов. В частности, отмечает он, интересны комментарии менеджмента по поводу возможного IPO Segezha Group.

Компания "АЛРОСА" отчитается по продажам за март 2021 года в пятницу. Ожидается сезонное замедление операционных показателей, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

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