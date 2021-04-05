Потенциал дальнейшего ослабления рубля ограничен - BCS Express

Потенциал дальнейшего ослабления курса рубля к доллару ограничен при условии отсутствия новых существенных санкционных мер, говорится в комментарии BCS Express.

"Валютная пара USD/RUB в пятницу вновь приблизилась к 4-месячным максимумам, по большей части отыгрывая геополитические риски. На фоне телефонного разговора президентов США и Украины новостная лента пестрила заявлениями от участников о необходимости сдерживания российской агрессии. В свете угрозы новых санкций такая новостная повестка негативно влияет на курс рубля, - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. - В то же время потенциал дальнейшего роста USD/RUB выглядит ограниченным. Сильная нефть, замедление роста индекса доллара и сезонный фактор позволяют рассчитывать на относительно стабильные уровни. Разумеется, такой сценарий будет актуален при отсутствии новых существенных санкционных мер".

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