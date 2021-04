Brent - $64,24 за баррель

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи повышаются в ходе торгов в понедельник, в то время как биржи Австралии и Китая закрыты по случаю праздников.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:09 МСК поднялся на 0,84%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до максимальных с января 2020 года 48,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Предварительно сообщалось о росте показателя до 46,5 пункта.

Мартовское значение сводного PMI Японии было пересмотрено до 49,9 пункта с 48,3 пункта. Это также максимум с января 2020 года. В феврале показатель составлял 48,2 пункта.

В число лидеров повышения котировок входят акции транспортных компаний Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+5,1%) и Nippon Yusen K.K. (+5,1%). Котировки бумаг инвестиционного банка Nomura Holdings Inc. растут на 4,1%.

Рыночная стоимость японского конгломерата Hitachi Ltd. уменьшается на 1,2%, производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd. - на 1,1%. Бумаги автопроизводителя Suzuki Motor Corp. теряют в цене 1,4%, производителя мотоциклов Yamaha Motor Co. - 0,8%.

Биржи Гонконга и Китая не работают в связи с Фестивалем Цин Мин.

Южнокорейский индикатор Kospi к 08:11 МСК прибавил 0,12%.

Акции LG Electronics Inc. дешевеют на 0,6%. Компания объявила о выходе из убыточного бизнеса по производству смартфонов, сообщает Nikkei Asia. За последние шесть лет это направление деятельности принесло LG Electronics убытки в размере более 5 трлн южнокорейских вон ($4,4 млрд).

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 1,4%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,4%, бумаги Kia Motors Corp. дешевеют на 1,2%.

Австралийская фондовая биржа закрыта по случаю пасхальных праздников.

Цены на нефть опускаются в понедельник после долгого уикенда - в пятницу рынки были закрыты по случаю пасхальных праздников.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на $0,62 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,12 (3,4%) - до $64,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,92 за баррель, что на $0,53 (0,86%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,29 (3,9%) - до $61,45 за баррель.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

В дальнейшем трейдеры, вероятно, будут больше фокусироваться на факторах, которые могут стать двигателями роста спроса, чем на действиях ОПЕК+, отмечают эксперты Axi Corp.

"ОПЕК+ внимательно следит за макроэкономическими условиями, и нет сомнений в том, что группа примет меры, чтобы ограничить снижение цен в случае ухудшения этих условий", - говорится в обзоре Axi.