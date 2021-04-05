Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 5 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в понедельник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,34-76,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,4575 руб./$1 (-9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,955 руб./EUR1 (+0,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 5 коп. к уровню закрытия 2 апреля, до 82,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,41 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,34 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов связаны как с противоречивыми сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и с отсутствием новых сообщений на санкционную тематику. При этом активность торгов в целом невысокая из-за отсутствия на рынке многих иностранных инвесторов. В пятницу, 2 апреля, торги на фондовых биржах большинства стран Европы и США, а также на нефтяных площадках не проводились в связи с праздничным днем (Страстная пятница). В понедельник биржи Великобритании, Германии, Гонконга и материкового Китая также закрыты в связи с праздниками.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона 5 апреля утром демонстрируют позитивную динамику, японский Nikkei 225 растет на 0,94%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также находится в "зеленой зоне", прибавляя 0,44%.

Вместе с тем на мировых нефтяных площадках доминируют негативные настроения. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $64,29 за баррель, что на 0,88% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60,93 за баррель, что на 0,85% ниже уровня на закрытие рынка 2 апреля.