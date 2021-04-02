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02 апреля 2021 года 19:29

Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за миром и нефтью на новостях США и ОПЕК+

Рынок акций РФ на неделе возобновил рост вслед за мировыми фондовыми площадками и подорожавшей нефти в свете ожиданий улучшения перспектив восстановления мировой экономики после обнародования нового плана экономической поддержки в США, а также на фоне ослабления опасений в отношении новых антироссийских санкций, что подогрело спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Индекс МосБиржи поднялся в зону 3550-3600 пунктов с прицелом на обновление в апреле исторических максимумов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 25 по 31 марта вырос до $200 млн по сравнению с $90 млн ранее (21 неделя притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $20 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась об оттоке $40 млн.

В период с 29 марта по 2 апреля индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 3558,22 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% и достиг 1466,71 пункта на фоне роста доллара до 76,42 руб./$1 (+0,77 рубля) и подорожавшей июньской нефти Brent до $64,65 за баррель (+0,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне стабилизации нефти; индекс МосБиржи поднялся к 3530 пунктам во главе с бумагами "Норникеля" (+4,7%) на корпоративных новостях, а также обновившими максимумы акциями "Русала" (+5,8%).

"Норникель" остановил водоприток на руднике "Октябрьский" и подтвердил возобновление добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в соответствии с планом восстановительных работ. Совет директоров "Норникеля" принял к сведению долгосрочную инвестиционную программу компании и предложил акционерам рассмотреть диапазон дивидендных выплат в размере 50-75% от свободного денежного потока (FCF).

Нефть Brent стабилизировалась в районе $64,4 за баррель. Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии. Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные 26 марта, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США за неделю на 6 единиц (до 417 установок).

Во вторник рынок акций РФ просел по индексам вместе с выпускающей пар нефтью на фоне известий о разблокировке Суэцкого канала, инвесторы ожидали решения ОПЕК+ по квотам на май; индекс МосБиржи просел к 3525 пунктам, при этом в лидерах отката выступили бумаги золотодобытчиков на фоне просевшего золота и серебра.

Выросли АДР Qiwi (+2,1%) после сообщений компании о планируемых дивидендах - компания намерена выплатить не менее 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов за 2021 год (размер квартальных выплат может колебаться). Qiwi не назвала размер финального дивиденда за 2020 год, но пообещала распределить также не менее 50% скорректированной чистой прибыли по итогам года.

Нефть Brent просела к $64,2 за баррель, инвесторы ожидали саммита ОПЕК+ по вопросу добычи с мая, консенсус-прогноз предполагал продление действующих квот на фоне опасений по поводу спроса на сырье из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии.

В среду рынок акций подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании представления в США плана инфраструктурных расходов, а также благодаря стабилизации нефти (Brent задержалась в районе $64 за баррель) в ожидании решения ОПЕК+ по квотам. Индекс МосБиржи превысил 3540 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ (+7%) после отчета за январь-февраль (чистая прибыль по МСФО за 2 месяца выросла в 1,5 раза - до 58,4 млрд рублей), а также расписки Ozon (+6,6%) и бумаги металлургов. Просели акции "Татнефти" (-0,3%) - чистая прибыль компании за 2020 год сократилась до 103,5 млрд рублей против 192,3 млрд рублей годом ранее.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю. Значение индекса увеличилось до 51,9 пункта, при прогнозах роста до 51,2 пункта с февральских 50,6 пункта. Оценка роста ВВП Великобритании в IV квартале пересмотрена до 1,3% с 1% относительно предыдущего квартала, тогда как изменений не ожидалось. Нефть Brent откатилась ниже $64 за баррель на фоне известий, что ОПЕК понизил прогноз спроса на нефть на 2021 год с 5,9 млн б/с до 5,6 млн б/с.

За март индексы РТС и МосБиржи выросли на 4,6-5,8%, доллар поднялся на 0,9 рубля; по итогам I квартала индексы прибавили 6,5% и 7,7% соответственно, доллар подорожал на 1,12 рубля.

В четверг рынок акций РФ завершил основные торги снижением индексов вслед за просевшей нефтью после известий, что страны ОПЕК+ намерены перейти к постепенному наращиванию добычи с мая; индекс МосБиржи откатился ниже 3530 пунктов после роста днем выше 3576 пунктов.

Президент США Байден обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн, который предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D). При этом оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний. Вторую часть экономического плана, которая будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании, будет обнародована позднее в апреле. В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет.

Нефть Brent вечером просела в район $63 за баррель, отреагировав на новости, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле.

В пятницу рынок акций РФ вернулся к росту вслед за внешними фондовыми площадками после обнародованного плана поддержки Байдена, что сократило опасения инвесторов и вызвало падение доходностей 10-летних UST ниже $1,7% годовых. Индекс МосБиржи на отскоке протестировал 3550 пунктов, после чего залег в боковик на фоне выходного в Европе и США (Страстная пятница); лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,5%).

Основным драйвером выступила выросшая поздно вечером в четверг нефть - рынок решил воспринять решение ОПЕК+ о наращивании добычи с мая как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики; цена нефти Brent поднялась до $64,65 за баррель (+3%).

Саудовская Аравия сообщила о намерении высвободить еще 250 тыс. б/с из своих добровольных ограничений на 1 млн б/с, принятых с февраля. Таким образом, на рынок в мае может поступить дополнительно 600 тыс. б/с.

В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ проложили маршрут наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Упали в пятницу акции ПАО "Группа Черкизово" (-5,2%, до 2342,5 рубля) из-за отсечки на Мосбирже дивидендов за 2020 год (134 рубля на акцию).

В период с 29 марта по 2 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+15%), ВТБ (+12%), ПАО "Русская аквакультура" (+10%); хуже рынка оказались акции ПАО "Белуга групп" (-3%), "Русснефти" (-3%), "Роснефти" (-2%).

Рынок акций РФ в первую декаду апреля может сохранить оптимистичный настрой вместе с мировыми площадками, индекс МосБиржи предпримет попытку обновить исторический максимум (3602 пункта). Фактором риска останется санкционная тематика в отношении России и вероятная коррекция нефти вниз в условиях новых локдаунов в Европе и роста буровой активности в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3500-3650 пунктов, для индекса РТС - 1400-1550 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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