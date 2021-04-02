Dow Jones может достигнуть 34000-35000 пунктов на горизонте месяца - "Фридом Финанс"

Dow Jones может достигнуть 34000-35000 пунктов на горизонте месяца, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

Производственный индекс от ISM (Институт управления снабжением) достиг максимального уровня за последние 38 лет, констатирует аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. В марте он составил 64,7% против 60,8% месяцем ранее. Рынок закладывал 61,7%, что существенно ниже реально полученных цифр. В обычные годы индекс от ISM выше 50% говорит о росте заказов на производстве, а все, что выше 55%, является исключительно высоким показателем для экономики США.

Что еще более важно, рост активности заказчиков отмечен в 17 из 18 наблюдаемых отраслей. Это, по мнению эксперта, говорит об увеличении поставок, новых предзаказов и числа нанятых работников во всех сферах, связанных с промышленностью, торговлей и товарным распределением. Особенно сильно себя показывает именно производство: +68,1% за месяц. При этом рост занятости вышел на трехлетние максимумы.

"Эти данные коррелируют со статистикой от Минтруда, который закладывает порядка 700 тысяч новых рабочих мест по итогам марта, - указывает Емельянов. - Это настолько сильный всплеск активности со стороны работодателей, что ряд производителей уже сейчас заявляет о дефиците качественных рабочих рук. Дополнительным фактором риска для промышленных предприятий выступают как минимум два: дефицит комплектующих, в особенности электронных чипов, а также рост цен на сырье и материалы".

По мнению аналитика "Фридом Финанс", динамика промышленных индексов позитивна в первую очередь для компаний, входящих в Dow Jones, а также индустриальные фонды и индикаторы, в частности Industrial Select Sector и построенный на его базе ETF с тикером XLI. Учитывая рекордный всплеск показателей в производстве, можно ожидать роста Dow Jones в диапазоне 34000-35000 пунктов на горизонте этого месяца и соизмеримой (4-5%) прибавки в акциях XLI, прогнозирует Емельянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.