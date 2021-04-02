Цены "длинных" евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли, остальные бумаги слегка подешевели

Москва. 2 апреля. Цены "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли, в то время как остальные бумаги слегка подешевели. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) практически не изменились за пять дней, поскольку динамика базовых активов была аналогичной.

Котировки российских еврооблигаций в начале недели продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие сильных драйверов. Отечественные бумаги в целом повторяли динамику еврооблигаций большинства emerging markets. Это говорило о том, что после того, как в конце предыдущей недели часть инвесторов прикрыла короткие позиции в бумагах, реальных покупателей, готовых формировать инвестиционные портфели на текущих ценовых уровнях, на рынке не появилось. Таким образом, позитив на рынке был техническим и связанным с закрытием "шортов". При этом ситуация в секторе базовых активов оставалась неопределенной - после локальной коррекции рост доходностей американских казначейских обязательств возобновился, в частности, процентные ставки десятилетних US Treasuries вновь вошли в диапазон 1,68-1,70% годовых.

Однако уже во вторник инициатива на рынке перешла к игрокам на понижение на фоне падения цен долговых обязательств emerging markets, что в свою очередь было вызвано возобновившимся повышением базовых процентных ставок. На этом фоне вырос доллар США против основных мировых валют, упали также цены на нефть. Свое негативное влияние на динамику американских гособлигаций оказали заявления президента США Джо Байдена о новой программе инфраструктурного развития.

Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года. Процентная ставка пятилетних гособлигаций американского казначейства выросла в ходе торгов до максимальных за 13 месяцев 0,95% годовых. Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

Индекс стоимости облигаций развитых стран Bloomberg Barclays с начала текущего года снизился на 5%. Доходность десятилетних госбумаг ФРГ во вторник поднималась до максимальных более чем за неделю "минус" 0,254% годовых, аналогичных гособлигаций Великобритании - выросла до 0,855% годовых с 0,74% на начало недели.

В середине недели большинство выпусков российских еврооблигаций выросло в цене благодаря стабилизации ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. При этом наблюдался рост котировок евробондов практически всех развивающихся стран, в частности, облигации Турции и Бразилии, которые ранее заметно падали в цене, вели себя лучше рынка. Так, процентные ставки десятилетних турецких бумаг упали 31 марта сразу на 16 базисных пунктов, а бразильских евробондов - на 6 базисных пунктов. Глобальные инвесторы позитивно отыгрывали ожидания по новому плану бюджетных стимулов в США, в то время как доходности американских гособлигаций не демонстрировали активного роста, проторговывая уровень 1,72% годовых.

Внимание глобальных инвесторов 31 марта было приковано к выступлению президента США Джо Байдена в Питтсбурге, в ходе которого он обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн. План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D). Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле. В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники The Wall Street Journal, знакомые с позицией администрации президента.

Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили плавно подрастать благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации в секторе базовых активов, в то время как остальные бумаги практически не изменились в цене. В свою очередь рост базовых процентных ставок приостановился в связи с продолжающимися новыми вспышками эпидемии COVID-19 в различных странах мира, а также после объявления параметров новой инфраструктурной программы стимулирования американской экономики и заявлений, что ее финансирование будет осуществляться не за счет увеличения госдолга, а за счет повышения корпоративных налогов, и соответственно это будет иметь нейтральное влияние на долговой рынок США.

В последний день недели торги валютными облигациями России практически полностью "замерли" в отсутствие иностранных инвесторов из-за праздничного дня в США и Великобритании (Страстная пятница).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 1,22%, до 115,66% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 13 пунктов и 2 апреля составил 188 базисных пунктов). Основной причиной роста котировок стала очередная полугодовая амортизация основной суммы долга; без учета амортизации цена данного выпуска евробондов РФ снизилась, что и привело к росту его доходности.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,3% - до 127,21% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,025% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,34%, до 122,9% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт и составил 210 базисных пунктов), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,65%, до 119,5% от номинала (их доходность снизилась на 4 пункта - до 4,04% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,23%, подешевев до 109,73% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 2,545% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,2% - до 112,2% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 2,225% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,06%, до 109,13% от номинала (их спред к US Treasuries сузился за пять дней на 2 пункта, составив 92 базисных пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского Казначейства, а они в свою очередь потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets. Однако сдерживать рост российских евробондов будут сохраняющиеся санкционные риски.