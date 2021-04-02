Тезисы о снижении роли золота как "защитного актива" несостоятельны - Банк "Открытие"

Золото на 100% подтвердило свою способность выступать "защитным активом" и теперь возвращается к фундаментальному уровню в $1400-1500 за тройскую унцию, говорится в комментарии управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова.

Котировки золота после стремительного взлета в 2020г, когда его цена преодолела важный психологический уровень в $2000 за унцию, с начала 2021г демонстрируют приверженность нисходящему тренду, констатирует эксперт. Несмотря на то, что неопределенность и риски, стимулирующие рост цен на металл в 2020г, до конца не исчезли, их уровень заметно снизился с конца прошлого года. Внимание инвесторов все больше фокусируется на новых глобальных трендах, которые могут определить характер и темпы роста мировой экономики в будущем. В результате в мире наблюдается коррекция ожиданий в сторону значительно более благоприятной конъюнктуры, что снижает привлекательность "защитных активов" в пользу более рискованных (например, акции, промышленные металлы и другие сырьевые товары).

"Рассматривая динамику котировок золота на фоне этих условий, можно с уверенностью сказать, что золото на 100% подтвердило свою способность выступать "защитным активом" и теперь возвращается к фундаментальному уровню в $1400-1500 за унцию, - отмечает Каримов. - Помимо динамики цены на золото, об этом свидетельствуют и более фундаментальные факторы. Так, в отличие от многих других металлов золото исторически сохраняет статус инвестиционного продукта даже при его розничной реализации, например при продаже ювелирных изделий. В стоимостном выражении розничный сектор на 31.03.2021 г. составляет более $5,6 трлн. В частности, в Индии население нередко воспринимает покупку золотых украшений как средство сбережения и инструмента хеджирования валютных рисков. При этом особенностью золота является то, что потеря стоимостной составляющей даже в статусе ювелирного изделия относительно небольшая в сравнении с другими металлами".

Более очевидные качества золота как "защитного актива", по мнению эксперта банка, прослеживаются при покупках его со стороны Центральных Банков, частных инвесторов (монеты, слитки) и ETF. Вместе эти участники рынка золота владеют порядка 79 тыс. т. (по данным на 2020г), что эквивалентно $4,7 трлн на 31.03.2021г.

Также Каримов подчеркивает, что с учетом запасов в промышленном секторе рынок золота в совокупности оценивается в $12 трлн, в 11 раз превосходя капитализацию Bitcoin (в 6,4 раза всего рынка криптовалют) и составляя треть капитализации компаний входящих в индекс S&P 500.

Даже в условиях снижения цены на золото к своим фундаментальным уровням, совокупная стоимость рынка будет значительной и продолжит привлекать новых инвесторов своей защитной ролью, считает стратег "Открытие Research". Так, одними из новых крупных держателей золота в будущем могут стать резервные фонды развивающихся стран, стремящихся добавить гибкости своему портфелю инвестиций и хеджировать риски волатильности валют на фоне продолжающейся мягкой монетарной политики развитых стран. Такие якорные инвесторы, как Центральные Банки и резервные фонды, будут сигнализировать о сохранении металлом качества "защитного актива" и привлекать новых участников рынка, ищущих "безопасные гавани".

"Учитывая приведенные факторы, можно утверждать, что звучавшие до пандемии тезисы о снижении роли золота как "защитного актива" сегодня можно считать несостоятельными. При этом новые альтернативные инструменты, такие как криптовалюты, еще очень далеки от возможности заместить золото в этом качестве", - заключает Каримов.

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