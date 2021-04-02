Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта немного подросла к доллару и евро в пятницу за счет слабой активности игроков из-за праздничного дня на биржах США, Европы и ряда стран АТР. По случаю Страстной пятницы не проводились торги нефтью на ICE Futures и NYMEX, поэтому котировки остались на уровне закрытия четверга. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent 1 апреля выросла на 3,4% и составила $64,86 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 3,9% и составила $61,45 за баррель. Цены на сырье выросли накануне после принятия решения ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи в мае-июне 2021 года. Рынок воспринимает эти решения как признание факта постепенного восстановления экономики и сокращения сверхнормативных запасов сырья, которые образовались в прошлом году из-за пандемии", - отмечает Тузов.

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