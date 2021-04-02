Среди производителей стали у ММК наиболее привлекательные перспективы в текущем году - ITI Capital

Конъюнктура благоприятствует российским металлургическим компаниям - "Северстали", "НЛМК", Evraz и "ММК", причем для последней в 1К21 начали формироваться особенно позитивные условия, отмечается в аналитическом материале ITI Capital.

"Сталелитейная промышленность стала одним из главных бенефициаров восстановления мировой экономики, - отмечают аналитики инвесткомпании Станислав Юдин и Елизавета Хёрн. - Масштабные инфраструктурные проекты выступают драйвером роста экономики не только Китая, но и развитых стран, в том числе США. Мы по-прежнему видим, что конъюнктура благоприятствует российским металлургическим компаниям - "Северстали", "НЛМК", "Евразу" и "ММК". Для последней, по нашему мнению, в 1К21 начали формироваться особенно позитивные условия. В отличие от "Северстали" и "НЛМК", которые полагаются на собственное железорудное сырье (ЖРС), "ММК" закупает ЖРС. Цены на сталь продолжали расти в 1К21, в то время как цены на железную руду в основном не менялись. Поставки железной руды из Бразилии в 2021г, как ожидается, увеличатся (больше ясности появится в конце апреля, по нашему мнению), возможна понижательная динамика цен на ЖРС".

Даже в случае умеренной нисходящей динамики или замедления роста цен на сталь, эксперты считают, что цены на железную руду будут находиться под большим давлением. Это может оказать положительное влияние на рентабельность "ММК" после 1К21 и стать драйвером роста акций компании, снизив текущую премию в 35-55% сопоставимых компаний к ММК. Выгодное положение вертикально интегрированных компаний ("Северсталь", "НЛМК"), а также близость к важным экспортным рынкам могут оказаться менее значимыми в 2021г на фоне потенциального укрепления рубля (учитывая удорожание нефти) и рисков повышения европейских импортных пошлин.

Юдин и Хёрн указывают на факторы роста "ММК":

- Рыночная конъюнктура, благоприятствующая производителям стали, в условиях восстановления мировой экономики.

- Рост цен на сталь за счет масштабных мер денежно-кредитного стимулирования ведущих экономик.

- Снижение цен на ЖРС с марта 2021г положительно скажется на рентабельности ММК во 2К21.

- Реализация в 2021г ранее откладывавшегося увеличения добычи ЖРС бразильскими производителями.

- Новые проекты по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью усилят позиции ММК в наиболее прибыльных сегментах рынка.

- Строительство новой доменной печи к 2025г и модернизация конверторного производства должны увеличит выпуск стали на 1 млн т.

- Федеральная программа реновации жилья в России, одобренная в конце 2020 г. обеспечит долгосрочный спрос на сталь.

- Заинтересованность топ-менеджмента в возвращении в MSCI и действия, направленные на реализацию данной цели.

Также аналитики ITI Capital указывают и на риски "ММК":

- Зависимость рентабельности от динамики цен на ЖРС. Компания закупает большую часть сырья необходимого для производства стали.

- Рост капзатрат на модернизацию производства окажет давление на FCF (денежный поток) и дивиденды

- Низкая дивидендная доходность (относительно "Северстали" и "НЛМК").

- Повышение протекционистских барьеров на европейских рынках сбыта для российских компаний в меньшей степени затронет ММК, пошлины для которой уже находятся на высоком уровне.

- Завершение активной фазы "кредитного цикла" в Китае, снижение темпов реализации инфраструктурных проектов.

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