.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции Booking - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия - Sber CIB
.
ГЛАВНОЕ
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 2020 году до 3%
Росстат немного улучшил оценку снижения ВВП РФ в 2020 году до 3% с 3,1%, согласно предварительным данным. В 4-м квартале экономика сократилась на 1,8%, свидетельствует первая оценка статведомства
 
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП РФ на 2021 год с действующих 3,3% из-за меньшего падения экономики в 2020 году, чем ожидалось, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, уточнение макропрогноза...
 
Запасы нефти в ближайшие месяцы вернутся к среднему 5-летнему значению - Новак
Запасы нефти в ближайшие два-три месяца должны вернуться к среднему 5-летнему значению (2015-2019 годы), сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак. "В первую очередь мы оценивали ситуацию, связанную с исполнением...
 
Агрегаторы для путешественников сообщили о росте цен на авиабилеты по РФ
Цены на авиабилеты в некоторые города России, купленных в январе-марте, с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных агрегаторов для путешественников (Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip), с...
 
02 апреля 2021 года 17:15

Акции Booking - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия - Sber CIB

Покупка акций Booking Holdings - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия, считают аналитики Sber CIB.

"До сих пор основной проблемой для компании была эпидемия COVID-19. Несмотря на то что сейчас многие страны ужесточают карантин, в среднесрочной перспективе ожидается открытие границ на фоне массовой вакцинации населения. По данным Управления транспортной безопасности США, спрос на путешествия уже восстанавливается - количество досмотренных в аэропортах пассажиров увеличилось примерно в 2 раза с начала 2021 года. После продолжительных локдаунов люди захотят тратить на путешествия и рестораны больше, чем до пандемии", - говорится в комментарии инвестбанка.

Также эксперты Sber CIB отмечают, что фискальное стимулирование в США и Европе позволило гражданам увеличить сбережения. На фоне дальнейшего восстановления экономики безработица должна снизиться, а доходы населения должны вырасти.

Обращают аналитики внимание и на нулевой чистый долг Booking Holdings. На балансе компании имеются денежные средства на сумму $11 млрд, что позволит ей больше инвестировать в развитие бизнеса и приобретение активов.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, отмечают в инвестбанке, потенциал роста котировок акций Booking на ближайшие 12 месяцев составляет 6%.

Booking Holdings - один из мировых лидеров в сфере онлайн-бронирования отелей. На основном сайте Booking.com размещено около 29 млн предложений жилья, портал доступен на 44 языках. Помимо этого у компании есть ещё 5 платформ, на которых можно арендовать автомобиль, забронировать место в ресторане и т.д. Выручка Booking поступает от бронирований и рекламы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    США-BOOKING-АКЦИИ-АНАЛИТИКА-2


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 апреля 2021 года 19:35
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, лидировали TCS и Сургутнефтегаз
Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ вырос в пятницу, отыгрывая внешний оптимизм после представления нового пакета помощи экономике США и решения ОПЕК+ по квотам на добычу; индекс МосБиржи превысил 3550 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки TCS Group и акции "Сургутнефтегаза".    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 19:31
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро в условиях "тонкого" рынка в предпасхальный выходной день на западных рынках
Москва. 2 апреля. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях слабой активности игроков в выходной день на западных рынках, где отмечают Страстную пятницу.    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 19:29
Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за миром и нефтью на новостях США и ОПЕК+
Рынок акций РФ на неделе возобновил рост вслед за мировыми фондовыми площадками и подорожавшей нефти в свете ожиданий улучшения перспектив восстановления мировой экономики после обнародования нового плана экономической поддержки в США, а также на фоне ослабления опасений в отношении новых антироссийских санкций, что подогрело спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Индекс МосБиржи поднялся в зону 3550-3600 пунктов с прицелом на обновление в апреле исторических максимумов.    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 19:23
Dow Jones может достигнуть 34000-35000 пунктов на горизонте месяца - "Фридом Финанс"
Dow Jones может достигнуть 34000-35000 пунктов на горизонте месяца, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Производственный индекс от ISM (Институт управления снабжением) достиг максимального уровня за последние 38 лет, констатирует аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. В марте он составил...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 19:07
Цены "длинных" евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли, остальные бумаги слегка подешевели
Москва. 2 апреля. Цены "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли, в то время как остальные бумаги слегка подешевели. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) практически не изменились за пять дней, поскольку динамика базовых активов была аналогичной.    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 18:37
Тезисы о снижении роли золота как "защитного актива" несостоятельны - Банк "Открытие"
Золото на 100% подтвердило свою способность выступать "защитным активом" и теперь возвращается к фундаментальному уровню в $1400-1500 за тройскую унцию, говорится в комментарии управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 17:59
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта немного подросла к доллару и евро в пятницу за счет...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 17:31
Среди производителей стали у ММК наиболее привлекательные перспективы в текущем году - ITI Capital
Конъюнктура благоприятствует российским металлургическим компаниям - "Северстали", "НЛМК", Evraz и "ММК", причем для последней в 1К21 начали формироваться особенно позитивные условия, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. "Сталелитейная промышленность стала одним из главных...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 16:38
Рубль на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1 - УБРиР
Курс рубля к доллару на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "На текущей неделе отсутствовали какие-либо весомые информационные поводы, способные повлиять на рынок или на настроение...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 16:11
Цены на сырьевые товары продолжат рост в 2021г - Saxo Bank
Дефицит предложения приведет к еще большему росту цен на сырьевые товары в текущем году, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. "Ожидается, что в ближайшие месяцы цена на нефть будет расти и дальше, поскольку рост спроса на топливо позволит ОПЕК+ сдерживать...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 15:50
Рубль днем немного повышается к доллару и евро в условиях низкой активности игроков
Москва. 2 апреля. Доллар и евро немного слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль незначительно повышается к бивалютной корзине в условиях слабой активности игроков в выходной день на западных рынках, где отмечают Страстную пятницу.    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 15:49
Значительные изменения котировок золота в пятницу маловероятны - Sber CIB
Значительные изменения в котировках золота в пятницу маловероятны, говорится в комментарии Sber CIB. "Котировки золота в пятницу торгуются около отметки $1730 за тройскую унцию. Мы полагаем, что значительных изменений котировок в пятницу не будет, но все же рынок может протестировать поддержку на...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 15:24
Акции Системы, АЛРОСА и Сургутнефтегаза будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции АФК "Система", "АЛРОСА" и "Сургутнефтегаза" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "8 апреля финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год представит АФК "Система". В фокусе внимания инвесторов будет...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТГК-1 с целью 0, 01375 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0, 01375 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 0, 0107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "ТГК-1" -...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 14:36
Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока - "Велес Капитал"
Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в пятницу пытаются продолжить повышение четверга, но отступили от максимумов сессии в связи с...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.