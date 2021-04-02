Рубль днем немного повышается к доллару и евро в условиях низкой активности игроков

Москва. 2 апреля. Доллар и евро немного слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль незначительно повышается к бивалютной корзине в условиях слабой активности игроков в выходной день на западных рынках, где отмечают Страстную пятницу.

Курс доллара США составил 76,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,7 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,66 копейки - до 82,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,61 копейку, до 76,0734 руб./$1, и увеличил курс евро на 63,93 копейки, до 89,5916 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к доллару и евро на дневных торгах при слабой активности игроков из-за выходного дня на большинстве бирж мира. В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках, включая российский, значительно ниже обычного уровня.

В пятницу торги нефтью на ICE Futures и NYMEX не проводятся, поскольку биржи закрыты в связи с пасхальными праздниками. По итогам торгов в четверг цены на нефть выросли на решении ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При этом страны ОПЕК+ оставили за собой возможность возобновить при необходимости снижение добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов в четверг выросла на 3,4% - до $64,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 3,9% - до $61,45 за баррель.

"В пятницу валюты EM двигаются разнонаправленно, курс пары "доллар-рубль" снижается на 0,05% после вчерашнего роста. Risk-on настроения поддерживают рубль, однако в связи с выходными на зарубежных рынках активность торгов ограничена. Пока нефтяные котировки не отреагировали негативно на повышение добычи со стороны ОПЕК+, но возможное снижение цен будет негативно воспринято российскими активами. Эта неделя заканчивается без обещанного раскрытия подробностей ограничений против РФ, и санкционная неопределенность продолжает оказывать давление на рубль. Мы оставляем наши ожидания неизменными - в среднесрочной перспективе курс может вернуться к 75 руб./$1 после того, как будут сняты ожидания жестких санкций", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 б.п. - до 4,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 4,92%, 5,34% и 5,43% годовых соответственно.