Цены на сырьевые товары продолжат рост в 2021г - Saxo Bank

Дефицит предложения приведет к еще большему росту цен на сырьевые товары в текущем году, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

"Ожидается, что в ближайшие месяцы цена на нефть будет расти и дальше, поскольку рост спроса на топливо позволит ОПЕК+ сдерживать резкое сокращение добычи. Стратегия будет успешной до тех пор, пока мировой спрос на топливо не восстановится на 5,4 миллиона баррелей в день, а рост предложения в странах, не входящих в ОПЕК, останется сдержанным и составит менее одного миллиона баррелей в день. Во втором квартале восстановление золота и серебра основано на перспективах инфляции, которая начнет расти больше, чем прогнозирует рынок. Котировки золота могут достичь $2000 за тройскую унцию в текущем году, в то время как цена на серебро может показать себя еще лучше, достигнув $33 за унцию - все это благодаря спросу от промышленного сектора", - пишет Хансен в комментарии инвестбанка.

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