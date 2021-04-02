Значительные изменения котировок золота в пятницу маловероятны - Sber CIB

Значительные изменения в котировках золота в пятницу маловероятны, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки золота в пятницу торгуются около отметки $1730 за тройскую унцию. Мы полагаем, что значительных изменений котировок в пятницу не будет, но все же рынок может протестировать поддержку на уровне $1720 за унцию, и если она не устоит, может направиться к отметке $1700, если данные по динамике рабочих мест в США будут не хуже ожиданий. В противном случае (если прирост рабочих мест будет ниже ожидаемого) возможно движение вверх до $1740 за тройскую унцию", - отмечают аналитики инвестбанка Михаил Шейбе и Айрат Халиков.

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