Акции Системы, АЛРОСА и Сургутнефтегаза будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции АФК "Система", "АЛРОСА" и "Сургутнефтегаза" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"8 апреля финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год представит АФК "Система". В фокусе внимания инвесторов будет динамика OIBDA, чистый долг корпоративного центра. Важным моментом для инвесткейса компании также должны стать новости по IPO Segezha Group. Публичное размещение лесопромышленного комплекса может стать неплохим драйвером для акций финансового холдинга. Ранее компания обозначила намерения по выплате дивидендов в размере 0,26 руб. на акцию по итогам 2020 года", - отмечает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Техническая картина в бумаге, по мнению аналитика, нейтральная. "С февраля котировки акций находятся в боковике с условными границами 34-37 рублей. Отчет мог бы способствовать росту волатильности в бумаге и выходу из боковика. Для развития "бычьего" сценария важно пробить уровни 36 и 37 рублей. При сломе 34 рублей техническая картина ухудшится", - указывает он.

"АЛРОСА" планирует опубликовать данные по продажам за март 9 апреля. Результаты января-февраля были довольно успешными. Тем не менее влияние отложенного спроса из-за пандемии может начать ослабевать в ближайшие месяцы. Локальным негативным драйвером также может стать сезонное снижение спроса. Также стоит обратить внимание на комментарии менеджмента по состоянию рынка", - отмечает Пучкарев.

"С технической точки зрения, бумаги с начала марта находятся в боковике. Сверху важный уровень 109 рублей - его пробой может спровоцировать импульс роста в котировках акций. В рамках консолидации чуть более вероятным сценарием видится отскок от нижней границы в зоне 103-104 рублей при поддержке перегретого стохастика. Вероятность отскока во многом будет зависеть от данных по продажам", - пишет Пучкарев.

"Медвежий" сценарий, считает эксперт инвесткомпании, также не стоит сбрасывать со счетов - на дневном тайм-фрейме можно отметить небольшую дивергенцию по RSI, поддерживающую продавцов. Если месячные показатели окажутся хуже ожиданий рынка, нельзя исключать пробоя уровней 103-104 рубля с последующим ускорением, предупреждает эксперт.

"Торговый оборот в обыкновенных акциях "Сургутнефтегаза" на торговой сессии пятницы наибольший среди акций российского рынка. Каких-то фундаментальных причин для роста не появлялось. Ранее бумаги уже взлетали без объективных причин, и теперь спекулянты чутко реагируют на рост торговой активности. На следующей неделе повышенная волатильность в акциях может сохраниться", - отмечает Пучкарев.

"В рамках предыдущих взлетов волны роста завершались откатом бумаг на исходные позиции. Сейчас аналогичный сценарий наиболее вероятен - вход в бумагу по текущим уровням связан с повышенными рисками коррекционного отката. Технический анализ при подобных импульсах роста помогает мало. Динамика котировок акций "Сургутнефтегаза" зависит от настроений спекулянтов и притока капитала", - пишет аналитик BCS Express.

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