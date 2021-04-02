Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока - "Велес Капитал"

Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в пятницу пытаются продолжить повышение четверга, но отступили от максимумов сессии в связи с перекупленностью, констатирует эксперт.

"Бумаги в целом при положении выше 35 рублей находятся в неплохой позиции для возвращения к январскому максимуму в 38,13 рубля, который также выступает долгосрочным сопротивлением. При его преодолении следующими целями котировок станут уровни 38-40 рублей. В пользу высокой вероятности развития роста (возможно, после коррекции к 35-36 рублям) говорят возросшие объемы торгов на повышении, а также ADX, сигнализирующий усиление восходящего тренда. С фундаментальной точки зрения, в пользу бумаг могло бы сыграть дальнейшее ослабление рубля против доллара", - пишет Кожухова в комментарии инвесткомпании.

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