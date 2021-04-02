"Финам" рекомендует покупать акции Bristol-Myers Squibb с прогнозной ценой $79,94

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bristol-Myers Squibb Co. с прогнозной ценой $79,94 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"По нашим оценкам, Bristol-Myers Squibb Co. отличается выраженной фундаментальной недооцененностью, и мы считаем данную бумагу привлекательным вложением на долгосрочную перспективу. Оценка справедливой стоимости компании составляет $179,86 млрд или $79,94 за акцию, что предполагает потенциал роста в размере 32% от текущего уровня", - указывают эксперты "Финама".

Bristol-Myers Squibb Co. - американская биофармацевтическая компания, у которой насчитывается свыше 30 реализуемых на рынке препаратов, приносящих растущую выручку, отмечают аналитики инвесткомпании. В линейке экспериментальных препаратов Bristol Myers насчитываются десятки наименований в сферах онкологии и иммунологии, кардиологии и фиброзных заболеваний.

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