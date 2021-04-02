"Финам" рекомендует держать акции Газпром нефти с целевой ценой 404 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой ценой 404 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 8,4% (с учетом дивидендов 15,0%), отмечается в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана, "Газпром нефть" является крепкой дивидендной акцией, предлагающей 6,6% дивидендной доходности в следующие 12 мес. и около 8,8% по итогам 2021г.

"Сокращение капитальных и операционных затрат, а также активная работа с оборотным капиталом позволили "Газпром нефти" остаться прибыльной и показать положительный свободный денежный поток по итогам 2020г. Ограничения ОПЕК+ не позволяют наращивать "Газпром нефти" объем добычи ЖУВ, хотя компания и старается компенсировать это ростом добычи природного газа. "Газпром нефть" стала одной из компаний, пострадавших от налоговых изменений в нефтяной отрасли, что ограничивает потенциал роста акций", - отмечает Кауфман.

Эксперт напоминает, что по итогам 9 мес. 2020г компания выплатила 5 руб. дивидендов на акцию, что, вероятно, отражало корректировку чистой прибыли на обесценение активов, но не на убыток по курсовым разницам. Если придерживаться данной политики, то итоговые дивиденды за 2020г могут составить 8,4 руб. на акцию, что дает доходность 2,3%, подчеркивает Кауфман. В 2021г он ожидает роста дивидендной доходности до 8,8% на фоне восстановления цен на нефть, но прибыль и дивиденды все еще будут под давлением соглашения ОПЕК+ и недавних налоговых изменений.

"Акции "Газпром нефти" С начала 2019г выглядели преимущественно хуже, чем ее ближайший аналог "ЛУКОЙЛ" и российский индекс нефти и газа. Причем основная часть отставания пришлась на период после изобретения вакцины - когда нефтегазовый сектор рос сильнее всего. На наш взгляд, это связано с ущербом от налоговых изменений, а также слабыми, даже по меркам сектора, результатами 2020г. Восстановление финансовых результатов в 2021г и потенциальные успехи в диалоге с правительством насчет налогового режима могут помочь акциям "Газпром нефти" догнать своих аналогов в 2021г".

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