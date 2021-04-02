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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3515-3555 пунктов - "Фридом Финанс"
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02 апреля 2021 года 13:22

Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3515-3555 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3515-3555 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи в пятницу умеренно растет, отыгрывая позитивную динамику в США накануне и возобновление ралли в нефтяных ценах. При этом мы считаем излишне оптимистичным настрой инвестсообщества в отношении решений заседания ОПЕК+. Участники соглашения об ограничении добычи планируют увеличить ее на 1,14 млн баррелей в сутки с мая по июль. В свою очередь, Саудовская Аравия отказывается от взятых на себя в январе обязательств урезать ежедневную добычу на 1 млн баррелей. На основе прогнозов баланса спроса/предложения и принятых ОПЕК+ ограничений добычи дефицит нефти на мировом рынке во втором полугодии можно оценить в 1-2 млн баррелей в сутки. Это продолжит активно поддерживать цены и спрос на нефтяном рынке до конца года", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин.

По его мнению, ожидаемое ослабление эффекта монетарного стимулирования и рост госдолга США, а также сокращение дефицита на нефтяном рынке способны вызвать консолидацию или коррекцию в ценах на энергоносители в 2022г. Пока же ОПЕК держит ситуацию под контролем.

На этом фоне в лидерах роста в первой половине дня "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", что, на взгляд эксперта, не выглядит устойчивой тенденцией.

Хуже рынка торгуются бумаги "Яндекса". "Снижение в них спровоцировали прогнозы, предполагающие, что после 2021г рост рекламной выручки начнет замедляться под влиянием усиления конкуренции и изменения реакции пользователей на рекламные продукты. "Яндекс", как и другие интернет-гиганты, генерирует значительную долю выручки за счет рекламы. Возможно, для смягчения негативного эффекта от замедления роста рекламных доходов менеджмент усилит активность на рынке M&A. В последнее время "Яндекс" принял участие в IPO нескольких SPAC-компаний, вложив в эти сделки около $130 млн", - указывает Осин.

Эксперт считает вероятным до конца дня сохранение умеренно позитивной динамики, сдерживаемой техническими факторами. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3515-3555 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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