Инвесторы в пятницу продолжат переход из недооцененных активов в истории роста - Альфа-банк

Инвесторы в пятницу продолжат переход из недооцененных активов в истории роста, отмечается в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.

"Мы ожидаем, что в пятницу утром российский рынок акций будет идти вверх после весьма слабого закрытия вчера вечером. Объемы торгов, скорее всего, будут небольшими, так как рынки Европы, Северной Америки и часть азиатских рынков закрыты в связи с празднованием Пасхи. Большинство европейских рынков и некоторые азиатские площадки будут закрыты и в понедельник. Вероятно, инвесторы сегодня продолжат уходить из недооцененных активов в истории роста", - полагает Волш.

В четверг динамика российского рынка акций была слабой, несмотря на в целом позитивную ситуацию на мировых рынках. Единственным объяснением этому, на взгляд эксперта банка, может служить фиксация прибыли некоторыми инвесторами накануне католической Пасхи в связи с усилением напряженности между Москвой и Киевом по поводу Донбасса. С другой стороны, инвесторы уходили из недооцененных историй в акции роста после того как Байден в середине недели объявил о больших стимулах экономике, что также могло вызвать относительно слабую динамику российского рынка акций.

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