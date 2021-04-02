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02 апреля 2021 года 11:41

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидирует в росте и по объемам торгов Сургутнефтегаз

Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за индексами в США и Азии, а также на фоне отскока нефти (Brent превысила $64,5 за баррель) после решений ОПЕК+ по квотам на добычу; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3550 пунктов, при этом лидерами роста и объемов торгов выступают акции "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3545,85 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1468,44 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,3%.

Доллар просел до 76,08 рубля (-0,18 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries составила 1,67% годовых (-0,5%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,3%, до 37,18 рубля - максимум с середины января), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,2%), акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным. Азиатские рынки, которые работают в пятницу, преимущественно выросли, торги сырьевыми фьючерсами в Европе и США не проводятся. В США состоится укороченная торговая сессия на рынке казначейских обязательств, выйдут данные по занятости и на этом какая-либо активность завершится. Соответственно, на "Мосбирже" активность будет низкая, а рынок, скорее всего, будет консолидироваться.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, к концу недели настроения на мировых рынках продолжили улучшаться на фоне пересмотра инвесторами ожиданий относительно динамики восстановления мировой экономики.

Инвесторы позитивно оценили публикацию данных по индексам деловой активности (PMI) в промышленности европейских стран и США, которые оказались лучше ожиданий, продемонстрировав дальнейшее восстановление деловой активности в секторе.

Также инвесторы продолжили оценивать возможный вклад нового плана помощи американской экономике от президента Байдена. Он предполагает инвестиции в размере $2,225 трлн на горизонте 8 лет, которые будут направлены на инфраструктуру. Учтя длительность поступления денег от данного плана в экономику, игроки ослабили давление на американские казначейские облигации, что привело к снижению доходностей 10-летних UST ниже отметки 1,7%.

Индекс МосБиржи после роста выше 3550 пунктов перешел в боковик в отсутствие внешних раздражителей, торги характеризуются пониженными объемами и волатильностью, отмечает Зварич.

Что касается нефти, то, по оценке управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, решение ОПЕК+ начать наращивать добычу с мая инвесторы расценили как сигнал, что экономика восстанавливается сильнее ожиданий. Тем не менее, это же противоречит пониженному прогнозу ОПЕК+ по спросу на нефть в этом году. На следующей неделе, скорее всего, будет переоценка этого решения ОПЕК+. С учетом буксующих темпов вакцинации и ухудшения ситуации с заболеваемостью в некоторых странах и повторных локдаунов, признаков заметного восстановления экономики и спроса на энергоносители не видно. В итоге цены на нефть Brent должны вернуться обратно в диапазон $60-63 за баррель, считает эксперт.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов отметил рост акций "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостных причин для активизации покупок. Безосновательный рост этой бумаги неоднократно наблюдался и ранее, так что трудно сказать, когда он остановится и, соответственно, бессмысленно давать какие-то рекомендации, считает эксперт.

В пятницу внешний фон подогрел российский рынок акций. Нефть неожиданно выросла после того как страны ОПЕК+ решили постепенно наращивать добычу уже с мая, в то время как рынок ожидал сохранения текущих квот добычи как минимум до лета. Более того, Саудовская Аравия также начинает постепенную отмену добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с. Реакцию крупных нефтяных трейдеров можно назвать более чем странной, учитывая, что Штаты оправились от последствий сильных морозов и вышли на стандартный уровень добычи чуть более 11 млн б/с. Более того, показатель будет нарастать со временем, о чем свидетельствует ускорение роста буровой активности. И это все при том, что к германскому карантину присоединилась Франция, что приведет лишь к сокращению потребления топлива в Европе.

В итоге, перспектив дальнейшего роста цен на нефть не видно. На следующей неделе не исключено сильное, в район $60 за баррель, снижение котировок Brent при появлении негативных новостей. Однако и глубоко нефть упасть не сможет из-за общего восходящего тренда сырьевых ресурсов, который является следствием избыточной финансовой ликвидности и предвестником ускорения мировой инфляции, считает Антонов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,5-1,8%, при этом индикатор S&P 500 (+1,2%) впервые в истории преодолел отметку 4000 пунктов.

Днем ранее президент США Джо Байден представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Инвесторы также оценивали статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте поднялся до 64,7 пункта (максимум с декабря 1983 года), при прогнозах роста до 61,3 пункта с февральских 60,8 пункта.

В пятницу в Азии на работающих площадках индексы акций также выросли (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

На нефтяном рынке цены накануне вечером выросли после решения ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики; цена нефти Brent к завершению дня на $1,4 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $64,65 за баррель (+3%), майская цена WTI - $61,24 за баррель (+3,5%).

Страны ОПЕК+ на заседании в четверг согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. Еще 250 тыс. б/с Саудовская Аравия намерена высвободить из своих добровольных ограничений на 1 млн б/с, принятых с февраля. Таким образом, на рынок в мае может поступить дополнительно 600 тыс. б/с.

В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ проложили маршрут наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Как сообщалось, оценка ОПЕК повышения спроса на нефть на этот год была ухудшена до 5,6 млн б/с с 5,9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%).

Упали акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-5,2%, до 2342 рубля) из-за отсечки на Мосбирже дивидендов за 2020 год (134 рубля на акцию), также подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-2,3%, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,18 млрд рублей (из них 1,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 1,21 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 805,06 млн рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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