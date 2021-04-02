Вероятно продолжение роста на рынке акций США в ближайшие недели - "Универ Капитал"

Вероятно продолжение роста на рынке акций США в ближайшие недели, сообщается в комментарии инвестиционной группы "Универ Капитал".

"Оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале месяца привел американские индексы к максимальным значениям. Традиционно апрель считается сильным месяцем для фондового рынка, поэтому в ближайшие несколько недель рынок вероятно продолжит рост", - предполагает начальник отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы Елена Шишкина.

Аналитик напоминает, что в пятницу биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

США, несмотря на выходной день, опубликуют статистику по рынку труда.

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