BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $146

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. от уровня $136 (на СПБ бирже) с целью $146 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, потенциальная доходность сделки - 7,4%, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Альберта Короева.

Аналитик приводит ряд факторов в пользу инвестидеи:

- Чеки от государства. По словам президента США Джо Байдена, уже более 100 млн американцев благодаря принятой программе поддержки получили прямую помощь, единоразовую выплату на $1400. Часть этих средств пойдет на потребление товаров повседневного спроса;

- Дивиденды и buyback. В феврале компания объявила о новой программе обратного выкупа на сумму $20 млрд и об увеличении дивидендов - до $2,20 с $2,16, которые будут распределяться ежеквартально;- Консенсус-прогноз. Аналитики позитивно смотрят на акции Walmart, консенсус-прогноз находится на уровне $159,44, по данным Reuters. Подавляющее большинство рекомендаций - "Покупать";

- Техническая картина. Цена находится в долгосрочном восходящем тренде, но с декабрьских максимумов она скорректировалась, и в марте начала восстановление. Вверху остается внушительный гэп, который может быть закрыт.

Так же эксперт BCS Express указывает и на возможные риски:

- Общерыночная коррекция, вследствие ускорения роста ставок;

- Усиление опасений скорой перспективы повышения налогов в случае более лояльного отношения к нему республиканцев;

- Более сильное, чем ожидается снижение спроса на товары первой необходимости вследствие борьбы с пандемией.

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