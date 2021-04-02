Цена нефти, скорее всего, останется вблизи $65/барр. в начале апреля - "Фридом Финанс"

Цена на нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться вблизи уровня $65 за баррель в начале апреля, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Участники ОПЕК+ в четверг согласовали повышение объемов нефтедобычи на 350 тыс. барр./сутки в мае и июне, а также на 440 тыс. барр./сутки в июле, констатирует эксперт. Новость вызвала усиление волатильности котировок нефти, но в итоге цена нефти марки Brent осталась вблизи $64 за баррель отмечает Ващенко.

"В настоящее время дефицит составляет около 2 млн барр./сутки, и он сохранится на фоне увеличения добычи на 1,14 млн барр./сутки. В США программа помощи в объеме $2 трлн, несмотря на "зеленую" направленность, стимулирует создание рабочих мест и косвенно приведет к увеличению спроса на углеводороды. Факторы, связанные с пандемией и новыми карантинными мерами, оказывают лишь умеренное влияние, поскольку к маю часть строгих ограничений может быть отменена. На наш взгляд, рынок способен абсорбировать рост добычи, который к тому же растянут во времени. В начале апреля цена на нефть марки Brent, вероятнее всего, будет удерживаться вблизи $65 за баррель", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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