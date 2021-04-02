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02 апреля 2021 года 10:31
Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни останется в диапазоне 7,00-7,25% - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Доходность 10-летних ОФЗ 26235 в четверг выросла до 7,11% (+5 б.п.). Рекордный объем размещения гособлигаций на аукционах Минфина в среду на 355 млрд руб. не воодушевил рынок. Банк ВТБ сообщил, что обеспечил почти половину успеха аукциона, купив гособлигации на 158,4 млрд руб. Остальная часть спроса, вероятнее всего, также обеспечена крупными локальными игроками. На фоне роста доходности облигаций на глобальном рынке спрос нерезидентов на ОФЗ остается слабым, а планы Минфина по размещению нового госдолга остаются амбициозными. Ведомство намерено продать во втором квартале ОФЗ на 1 трлн руб. Инфляция в РФ пока не демонстрирует признаков замедления. На этом фоне ожидаем, что в ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 - 7,25% годовых", - отмечают эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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