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02 апреля 2021 года 10:24
Возможна консолидация рубля около 76 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
Возможна консолидация курса рубля к доллару около уровня 76 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в пятницу может зафиксироваться на уровне около 76 руб./$1 даже в случае глобального укрепления американской валюты после отчета по рынку труда в США за март. Но это возможно лишь в том случае, отмечают в Sber CIB, если цены на нефть продолжат расти, а геополитическая обстановка останется относительно спокойной. Затишье на рынке рублевого долга вызвано пасхальными выходными в Европе, и значительных изменений в пятницу, по мнению экспертов инвестбанка, не ожидается. Также аналитики Sber CIB полагают, что в пятницу возможен рост котировок нефти марки Brent до $65,8 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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