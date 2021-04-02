Возможна консолидация рубля около 76 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Возможна консолидация курса рубля к доллару около уровня 76 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль в пятницу может зафиксироваться на уровне около 76 руб./$1 даже в случае глобального укрепления американской валюты после отчета по рынку труда в США за март. Но это возможно лишь в том случае, отмечают в Sber CIB, если цены на нефть продолжат расти, а геополитическая обстановка останется относительно спокойной.

Затишье на рынке рублевого долга вызвано пасхальными выходными в Европе, и значительных изменений в пятницу, по мнению экспертов инвестбанка, не ожидается.

Также аналитики Sber CIB полагают, что в пятницу возможен рост котировок нефти марки Brent до $65,8 за баррель.

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