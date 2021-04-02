Идея дня: потребсектор выиграет от замедления инфляции и роста доходов населения - "ВТБ Мои Инвестиции"

Сектор потребительских товаров выиграет от замедления инфляции и роста доходов населения, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Выездной туризм в России этим летом, вероятно, вновь будет на низком уровне из-за сложной ситуации с коронавирусом в основных туристических странах. Хороший урожай, вероятно, ослабит продовольственную инфляцию. Это может привести к увеличению расходов населения на товары длительного пользования. От этого могли бы выиграть "Детский мир", Ozon и "М.Видео". Нам по-прежнему нравится сектор потребительских товаров в мире, даже несмотря на то, что оценки акций стали выше", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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