Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется выше 3550 пунктов в пятницу утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет подняться выше уровня в 3550 пунктов в начале торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов в пятницу на фоне внешнего позитива и восстановления цен на нефть, что приведет к подъему индекса Мосбиржи выше отметки 3550 пунктов. При этом лучше рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, который будет отыгрывать рост рынка энергоносителей, продемонстрированный в четверг после нашего закрытия. Отметим, что после подъема в начале сессии при отсутствии внешних раздражителей российский рынок перейдет в боковое движение у достигнутых уровней, которое будет сопровождаться пониженными объемами торгов и волатильностью", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.