Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3535-3550п - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3535-3550 пунктов на сложившемся к утру нейтральном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи общая картина практически никак не поменялась. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный, но есть риски, - отмечает Карпунин в комментарии инвесткомпании. - В связи с длинными выходными в США и Европе (Страстная пятница) на Московской бирже ожидается невысокая активность участников. Вероятно, после первого часа торгов амплитуда колебаний существенно сократится".

Также аналитик обращает внимание на опасения по поводу краткосрочных перспектив котировок акций ключевых нефтяных "фишек" на российском рынке. Увеличение длинных позиций перед выходными сопряжено с повышенными рисками.

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