02 апреля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: низкая торговая активность
Открытие торгов на отечественном рынке акций в пятницу может пройти нейтрально или в небольшом плюсе, полагают аналитики. Активность торгов будет низкой в связи с закрытыми рынками в США и Европе из-за Страстной пятницы.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки, которые работают в пятницу, преимущественно растут. Сырьевые валюты AUD и NZD укрепляются около 0,1% против доллара США. Торги сырьевыми фьючерсами в Европе и США не проводятся. В США состоится укороченная торговая сессия на рынке казначейских обязательств, выйдут данные по занятости, и на этом какая-либо активность подойдёт к концу. Многие биржи также будут закрыты в понедельник. Поэтому на отечественной площадке активность будет низкая, а рынок акций, скорее всего, будет консолидироваться".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Мы ожидаем боковую динамику, ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3500-3550 пунктов".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы получат поддержку от оптимистичных настроений за рубежом и, вероятно, выйдут в плюс. Пятница для отечественных активов пройдет практически без внешних ориентиров в связи с пасхальными выходными на западных площадках, в связи с чем активность может ослабнуть".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом распродажи российских акций на росте фондового рынка в Америке вызывают настороженность. Наблюдавшаяся в последние дни на нашем рынке волна оптимизма завершилась? Посмотрим, чем закончатся торги в пятницу, когда западные фондовые площадки будут закрыты из-за Страстной пятницы. Пока же внешний фон благоволит возобновлению покупок российских акций: американские фьючеры продолжают слабо подрастать, в плюсе находятся промышленные и драгоценные металлы, нефть марки Brent держится в районе $64,7 за баррель".
BCS Express (Василий Карпунин): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3535-3550 пунктов на сложившемся к утру нейтральном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи общая картина практически никак не поменялась. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный, но есть риски. В связи с длинными выходными в США и Европе (Страстная пятница) на Московской бирже ожидается невысокая активность участников. Вероятно, после первого часа торгов амплитуда колебаний существенно сократится".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3530-3540 пунктов. В качестве ближайших поддержек для Мосбиржи выступят уровни 3520, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3570 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, позднее он вполне способен повыситься к ближайшему значимому уровню 3550 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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02 апреля 2021 года 15:24
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции АФК "Система", "АЛРОСА" и "Сургутнефтегаза" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"8 апреля финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год представит АФК "Система". В фокусе внимания инвесторов будет... читать дальше
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02 апреля 2021 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0, 01375 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 0, 0107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что "ТГК-1" -... читать дальше
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02 апреля 2021 года 14:36
Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в пятницу пытаются продолжить повышение четверга, но отступили от максимумов сессии в связи с... читать дальше
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02 апреля 2021 года 14:16
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bristol-Myers Squibb Co. с прогнозной ценой $79,94 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"По нашим оценкам, Bristol-Myers Squibb Co. отличается выраженной фундаментальной недооцененностью, и мы считаем данную бумагу привлекательным... читать дальше
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02 апреля 2021 года 13:48
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой ценой 404 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 8,4% (с учетом дивидендов 15,0%), отмечается в комментарии инвестиционной компании.
По мнению аналитика инвесткомпании Сергея... читать дальше
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02 апреля 2021 года 13:22
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3515-3555 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Индекс Мосбиржи в пятницу умеренно растет, отыгрывая позитивную динамику в США накануне и возобновление ралли в нефтяных ценах. При этом мы считаем излишне оптимистичным настрой... читать дальше
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02 апреля 2021 года 12:59
Цена нефти в апреле, скорее всего, не выйдет за пределы диапазона $60-65 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
"Решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи удивило рынок, учитывая осторожность, которой придерживался альянс в преддверии... читать дальше
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02 апреля 2021 года 12:32
Решение ОПЕК+ о наращивании добычи и карантинные меры обусловят снижение цены нефти уже в мае 2021г, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.
"Участники ОПЕК+ в четверг, по всей видимости, решили отойти от недавней политики по резкому сокращению мировых запасов и приняли решение по наращиванию добычи... читать дальше
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02 апреля 2021 года 12:09
Темпы роста экономики РФ в 2021г могут составить 2,8%, а в 2022г - 1,7%, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Алексея Девятова.
"Спад в экономике РФ в феврале увеличился до 1,8% после минус 1,2% в январе, - напоминает эксперт. - Значительное негативное влияние на темпы... читать дальше
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02 апреля 2021 года 11:46
Инвесторы в пятницу продолжат переход из недооцененных активов в истории роста, отмечается в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.
"Мы ожидаем, что в пятницу утром российский рынок акций будет идти вверх после весьма слабого закрытия вчера вечером. Объемы торгов, скорее всего, будут... читать дальше
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02 апреля 2021 года 11:41
Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за индексами в США и Азии, а также на фоне отскока нефти (Brent превысила $64,5 за баррель) после решений ОПЕК+ по квотам на добычу; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3550 пунктов, при этом лидерами роста и объемов торгов выступают акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
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02 апреля 2021 года 11:26
Вероятно продолжение роста на рынке акций США в ближайшие недели, сообщается в комментарии инвестиционной группы "Универ Капитал".
"Оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале месяца привел американские индексы к максимальным... читать дальше
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02 апреля 2021 года 11:06
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. от уровня $136 (на СПБ бирже) с целью $146 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, потенциальная доходность сделки - 7,4%, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Альберта Короева.
Аналитик приводит ряд факторов в пользу... читать дальше
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02 апреля 2021 года 10:47
Цена на нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться вблизи уровня $65 за баррель в начале апреля, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
Участники ОПЕК+ в четверг согласовали повышение объемов нефтедобычи на 350 тыс.... читать дальше
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02 апреля 2021 года 10:31
Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Доходность 10-летних ОФЗ 26235 в четверг выросла до 7,11% (+5 б.п.). Рекордный объем размещения гособлигаций на аукционах Минфина в среду на 355 млрд руб. не воодушевил... читать дальше
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