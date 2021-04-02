Утренние прогнозы: низкая торговая активность

Открытие торгов на отечественном рынке акций в пятницу может пройти нейтрально или в небольшом плюсе, полагают аналитики. Активность торгов будет низкой в связи с закрытыми рынками в США и Европе из-за Страстной пятницы.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки, которые работают в пятницу, преимущественно растут. Сырьевые валюты AUD и NZD укрепляются около 0,1% против доллара США. Торги сырьевыми фьючерсами в Европе и США не проводятся. В США состоится укороченная торговая сессия на рынке казначейских обязательств, выйдут данные по занятости, и на этом какая-либо активность подойдёт к концу. Многие биржи также будут закрыты в понедельник. Поэтому на отечественной площадке активность будет низкая, а рынок акций, скорее всего, будет консолидироваться".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Мы ожидаем боковую динамику, ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3500-3550 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы получат поддержку от оптимистичных настроений за рубежом и, вероятно, выйдут в плюс. Пятница для отечественных активов пройдет практически без внешних ориентиров в связи с пасхальными выходными на западных площадках, в связи с чем активность может ослабнуть".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом распродажи российских акций на росте фондового рынка в Америке вызывают настороженность. Наблюдавшаяся в последние дни на нашем рынке волна оптимизма завершилась? Посмотрим, чем закончатся торги в пятницу, когда западные фондовые площадки будут закрыты из-за Страстной пятницы. Пока же внешний фон благоволит возобновлению покупок российских акций: американские фьючеры продолжают слабо подрастать, в плюсе находятся промышленные и драгоценные металлы, нефть марки Brent держится в районе $64,7 за баррель".

BCS Express (Василий Карпунин): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3535-3550 пунктов на сложившемся к утру нейтральном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи общая картина практически никак не поменялась. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный, но есть риски. В связи с длинными выходными в США и Европе (Страстная пятница) на Московской бирже ожидается невысокая активность участников. Вероятно, после первого часа торгов амплитуда колебаний существенно сократится".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3530-3540 пунктов. В качестве ближайших поддержек для Мосбиржи выступят уровни 3520, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3570 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, позднее он вполне способен повыситься к ближайшему значимому уровню 3550 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.".