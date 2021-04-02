Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая рост нефти и сохраняющийся "спрос на риск"

Москва. 2 апреля. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая рост нефтяных цен и сохраняющийся спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,15-76,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,175 руб./$1 (-8,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,64 руб./EUR1 (-18,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,86 коп. к уровню закрытия 1 апреля, до 82,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,77 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 68,77 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 2 апреля связано как со скачком нефтяных цен (+3-3,5%), зафиксированным накануне на фоне принятых странами ОПЕК+ решений об уровне добычи с мая 2021 года, так с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы после объявления президентом США Джо Байденом параметров новой программы поддержки инфраструктурных проектов на сумму более $2 трлн.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent и WTI в четверг заметно выросла, отыгрывая решения очередного заседания ОПЕК+ (в пятницу торги нефтяными контрактами на биржах не проводятся в связи с выходным днем в США и Великобритании - Страстная пятница). Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу в мае на 600 тыс. б/с. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни добычи, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. Страны ОПЕК+ проложили маршрут увеличения добычи на три месяца, но оставляют вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2 апреля утром демонстрируют позитивную динамику; японский Nikkei 225 прибавляет 1,3%, китайский CSI300 растет на 0,9%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также находится в "зеленой зоне", прибавляя в пятницу утром 0,16%.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов. Днем ранее президент США Джо Байден представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи. Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Инвесторы также оценивали статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте поднялся до 64,7 пункта с 60,8 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение с декабря 1983 года, сообщает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 61,3 пункта.