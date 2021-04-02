Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США и Великобритании (Страстная пятница), полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов. Днем ранее президент США Джо Байден представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи. Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Инвесторы также оценивали статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте поднялся до 64,7 пункта с 60,8 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение с декабря 1983 года, сообщает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 61,3 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу после подъема индексов США до рекордных значений накануне. В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня. Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 1,4%, более широкий Topix прибавляет 0,6%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite растут на 0,3% и 0,8% соответственно. Южнокорейский индикатор Kospi прибавляет 0,7%.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent и WTI в четверг заметно выросла, отыгрывая решения очередного заседания ОПЕК+ (в пятницу торги нефтяными контрактами на биржах не проводятся в связи с выходным днем в США и Великобритании - Страстная пятница). Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу в мае на 600 тыс. б/с, с учетом наращивания добычи Саудовской Аравией вследствие частичного отказа от добровольных ограничений. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни добычи, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. Страны ОПЕК+ проложили маршрут увеличения добычи на три месяца, но оставляют вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,297 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,251 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 апреля снизился на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,11%, опустившись до 719,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-2,85%), "АФК Система-1Р-15" (-0,53%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,4%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,57%), "МТС-001P-03" (+0,35%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей на уровне 9,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,95% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 1 апреля. Техразмещение запланировано на 5 апреля. Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 42-го купона облигаций серии А18 в размере 5,25% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 4,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 19 апреля.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 18-20-го купонов облигаций 18-й серии в размере 6,05% годовых. Облигации 18-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,2% годовых. По облигациям 19 апреля предусмотрена оферта. Дата погашения займа - 13 октября 2022 года.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 20-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 8,67% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов облигаций определены в размере 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода, начиная с 7-го года обращения, выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии в размере 8,91% годовых. Дебютные облигации объемом 2 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года. Срок обращения бумаг - 15 лет. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. 6 апреля компании предстоит выплата 4-го купона и выплата части номинала в размере 7,692% на общую сумму 301,1 млн рублей. Владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам. Владельцы облигаций единогласно проголосовали за предоставление права представителю владельцев облигаций обратиться в суд с требованием к эмитентам облигаций в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам, в том числе с требованием о признании эмитентов облигаций банкротами. Ранее сообщалось о неоднократных дефолтах у компаний ООО "Концессии водоснабжения" по 1-й и 5-й серии и ООО "Концессии теплоснабжения" по 2-й серии и серии БО-01.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 2 апреля досрочно погасит часть облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 745 млн рублей и 156,144 млн рублей соответственно. Эмитент 31 марта исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 24 по 30 марта 2021 года. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. Кроме того, ПАО "Трансфин-М" выставило очередные оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 13 по 19 апреля. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 406,7 тыс. штук, серии 002Р-02 - до 35,39 тыс. штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка каждого купонного периода равна ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.