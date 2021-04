S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов

Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР повышаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов.

Днем ранее президент США Джо Байден представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Фондовый стратег Bank of America Савита Субраманиан заявила в эфире CNBC, что рынку требуется время, чтобы оценить перспективы повышения налогов, которые включены в план Байдена. "Рынок реагирует на хорошие новости об инфраструктуре, - сказала она. - Я не думаю, что рынок учел плохие новости, как мы будем платить за это".

Инвесторы также оценивали статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте поднялся до 64,7 пункта с 60,8 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение с декабря 1983 года, сообщает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 61,3 пункта.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 61 тыс. - до 719 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 658 тыс., а не 684 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 680 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду фондовые индексы США изменились разнонаправленно: Dow Jones опустился на 0,26%, в то время как S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,36% и 1,54% соответственно. Все три основных индекса выросли по итогам месяца и квартала, при этом Dow Jones и S&P 500 провели лучший месяц с ноября.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) в четверг подорожали на 2,8%. Компания заключила контракт с армией США на $21,88 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Котировки акций Micron Technology (SPB: MU) Inc. подскочили на 4,8%. Американский производитель полупроводников во втором квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль в расчете на акцию до $0,98 с $0,45 годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал показатель на уровне $0,95 на акцию.

Бумаги CarMax Inc. (SPB: KMX) снизились в цене на 7%. Автодилер в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль в расчете на акцию на 2,3%, до $1,27, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне $1,24 на акцию. Выручка компании упала на 4,1%, до $5,16 млрд, при ожидавшихся $5,14 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 171,66 пункта (0,52%) и составил 33153,21 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 46,98 пункта (1,18%) - до 4019,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 233,23 пункта (1,76%) и составил 13480,11 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу после подъема индексов США до рекордных значений накануне.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 1,4%, более широкий Topix прибавляет 0,6%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Sony Group Corp. (+4,4%), Nitto Denko Corp. (+4,3%) и инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+4,3%).

При этом рыночная стоимость автопроизводителя Mazda Motor Corp. растет на 3,8%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 3,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 2,7%.

Лидерами снижения выступают бумаги CyberAgent Inc. (-3,3%), Kansai Electric Power Co. Inc. (-3%) и Marubeni Corp. (-2,9%).

Цена бумаг автопроизводителя Nissan Motor Co. снижается на 1,6%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite растут на 0,3% и 0,8% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi прибавляет 0,7%.

Инфляция в Южной Корее в марте ускорилась до 1,5% в годовом выражении с 1,1% в феврале. Это максимальные темпы инфляции с января прошлого года. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,35%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 0,4%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. подскочили на 6,9%, Kia Motors Corp. - на 4,1%.

Цены на нефть опускаются в пятницу после скачка накануне на решении ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ проложили маршрут наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $64,65 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,12 (3,4%) - до $64,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,24 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,29 (3,9%) - до $61,45 за баррель.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил, что ожидал увеличения добычи странами ОПЕК+, но не думал, что "они объявят об этом сейчас, после понижения техническим комитетом ОПЕК+ оценки роста спроса на нефть в 2021 году".

Как сообщалось, оценка повышения спроса на нефть на этот год была ухудшена до 5,6 млн б/с с 5,9 млн б/с.

"Нефтедобывающие страны признают, что миру будет требоваться больше нефти, поскольку экономика США открывается, однако планируемое увеличение добычи является столь несущественным, что, если спрос полностью восстановится, рынок столкнется с дефицитом сырья", - цитирует Флинна MarketWatch.