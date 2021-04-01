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01 апреля 2021 года 19:27

Рынок акций РФ снизился вслед за просевшей нефтью на новостях о планах ОПЕК+ наращивать добычу с мая

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ в четверг завершил основные торги снижением индексов вслед за просевшей нефтью после известий, что страны ОПЕК+ намерены перейти к постепенному наращиванию добычи с мая; индекс МосБиржи откатился ниже 3530 пунктов после роста днем выше 3576 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3527,54 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1457,37 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 76,26 рубля (+0,57 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,681% годовых (-3,8%).

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, еще на 440 тыс. б/с в июле, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом заседания.

Саудовская Аравия пока не изложила свои планы по возвращению на рынок объемов, которые она добровольно сдерживает. Также пока непонятно, на сколько будут увеличивать Россия и Казахстан, которые в течение февраля-апреля наращивали добычу, пока остальные ее сдерживали.

Подешевели в четверг акции "Московской Биржи" (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2% и +1,1% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций большую часть торгов осторожно повышался благодаря относительно спокойному фону и статистике из Европы (в марте выросли индексы производственной активности еврозоны, Германии и Великобритании), а также дорожавшей нефти в ожидании решения ОПЕК+ по квотам на добычу. Инфраструктурный план президента США Джо Байдена обещает повышение спроса на различные ресурсы. Однако налоговые инициативы, которые призваны покрыть планируемые расходы, могут негативно отразиться на развитии корпораций, да и на фондовом рынке. Поэтому план не был встречен бурным оптимизмом инвесторов.

Рубль показывал слабость под давлением нарастающей инфляции. По данным Росстата, инфляция с 1 по 29 марта составила уже 0,7% по сравнению с 0,6% в марте прошлого года. В итоге повысилась вероятность роста ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании. Рост цен происходит с опережением графика прошлого года. Доходности на рынке ОФЗ уже отражают ситуацию, характерную для ставки регулятора около 5-5,5%. То есть рынок уже заложил дальнейшее ужесточение денежной политики. Доходность по 10-летним обязательствам США упала ниже 1,7%.

По сообщениям различных источников, ОПЕК+ намерена постепенно увеличивать добычу нефти уже с мая. Отдельные члены соглашения выражали недовольство тем, что РФ и Казахстан просят для себя небольшое увеличение добычи. С другой стороны, далеко не все члены соглашения соблюдали свои квоты и, по сути, поставляли на рынок больше нефти, чем это предусматривается. В итоге нефть подпала под давление продавцов, увеличив волатильность, рынок акций РФ к закрытию торгов также сдал позиции, отмечает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что представленный президентом США план развития инфраструктуры не особо воодушевил инвесторов, так как он предполагает повышение налогов на крупные компании и высокие доходы граждан.

В апреле ограничение производства со стороны альянса ОПЕК+ составит примерно 8 млн б/с, из которых 1 млн б/с приходится на добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии. Теперь участники соглашения склоняются к постепенному наращиванию добычи сырья с мая, на что котировки отреагировали негативно.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на графике индекса РТС есть сопротивление на отметке 1491 пункт, которое "быкам" будет сложно пробить вверх, поддержкой выступает отметка 1410 пунктов. Для американского рынка апрель - это один из лучших месяцев, но у России своя локальная история. В ожидании очередных санкций США трейдеры опасаются покупать акции "широким фронтом", поэтому рынок показывает "пилообразную" динамику. В рубле чувствуется напряжение, и это охлаждает инвесторов от вложений в акции. Саудовская Аравия собирается с мая постепенно наращивать добычу нефти, и это говорит не в пользу рубля.

Америка находится на переломном этапе - страна постепенно выходит из пандемии, с Европой и, в частности, Россией не все так однозначно. Массовая вакцинация в Европе встречает трудности. В такой ситуации интересно покупать акции, которые хорошо будут чувствовать себя в том в случае, если в России начнется новая волна коронавируса (например, акции "Мобильных телесистем"). Акции МТС пока не пробили понижательный тренд, но в настоящее время формируют разворотную формацию. Также интересны любые активы, связанные с золотом. Первая цель по золоту - $1760 за унцию, пробить его "быкам" будет сложно, но в позитивном варианте рост продолжится в район $1820-1840 за унцию.

Нефть чувствует себя неуверенно, президент США Байден изложил план расходов в размере $2,3 трлн для инвестирования в инфраструктурные проекты, такие как дороги и мосты. ОПЕК + снизила прогноз роста спроса на нефть на этот год на 300 тыс. б/с из-за возобновления ограничений в Европе. Импорт нефти по "серым" схемам из Ирана в Китай растет, поэтому сопротивление для Brent в районе $65,5-66,5 может устоять, считает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, до завершения встречи ОПЕК+ и прояснения всех деталей нефтяные фьючерсы будут оставаться волатильными. Явные сигналы в пользу наращивания нефтедобычи вряд ли понравятся покупателям, но многое будет зависеть от фактических объемов повышения.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов не смогли удержаться в плюсе и подняться выше сопротивлений 3550 и 1475 пунктов. Рублевый индикатор тем не менее остается выше 3500 пунктов и, следовательно, пока сохраняет склонность к краткосрочному росту. Долларовый индекс РТС по-прежнему чувствует себя слабее из-за динамики российской валюты. На мировых фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм, который на этот раз из-за коррекции ряда акций не разделил российский рынок. В пятницу западные биржи не будут работать в связи с пасхальными выходными, но ключевой отчет о состоянии рынка труда США за март все же будет опубликован. Динамика отечественных активов будет во многом зависеть от решения ОПЕК+ и реакции нефтяных котировок. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3460-3580 пунктов, считает Кожухова.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,3-1,6%, лидировал технологический сектор (Nasdaq прибавил 1,6%), индекс S&P 500 (+0,4%) почти достиг рекорда. Все три основных индекса выросли по итогам месяца и квартала, при этом Dow Jones и S&P 500 провели лучший месяц с ноября.

Президент США Байден обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн, который предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D), пишет The Wall Street Journal. При этом оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании, ее Байден намерен обнародовать в апреле.

В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники WSJ, знакомые с позицией администрации президента.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2%) после выхода неожиданно сильных экономических данных Японии и Южной Кореи; "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,9% и впервые превысил 4000 пунктов).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2021 года поднялся к докризисному уровню и составил 5 пунктов (пик с третьего квартала 2019 года) на фоне восстановления экономик США и Китая - крупнейших торговых партнеров Японии - от последствий пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до нуля с уровня минус 10 пунктов в IV квартале, сообщает Trading Economics.

Южная Корея в марте увеличила экспорт по итогам пятого месяца подряд на фоне повышения глобального спроса. Объем экспорта подскочил на 16,6% в годовом выражении - до $53,8 млрд, свидетельствуют официальные данные, обнародованные в четверг. Месяцем ранее он вырос на 9,5%. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 16,2% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Нефть вечером в четверг увеличила волатильность на фоне поступающих известий с саммита ОПЕК+; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $63,21 за баррель (+0,8% и -2,2% в среду), майская цена WTI - $59,77 за баррель (+1% и -2,3% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижение выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (-1,3%).

Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (НМТП) по МСФО в 2020 году упала в 14 раз по сравнению с 2019 годом, до $67,1 млн, сообщила компания. Выручка сократилась на 27% (до $632,3 млн), показатель EBITDA снизился на 34,1% (до $425,8 млн).

Выросли акции ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+14,2%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+7,4%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+6,6% и +15,1% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,17 млрд рублей (из них 13,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,21 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 9,36 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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